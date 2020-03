Sénégal: COVID - 19 Les artistes décident de s'engager dans la prévention

Dakar — Les artistes se disent prêts à véhiculer auprès des populations les messages de sensibilisation aux risques liés à la propagation de la maladie du Coronavirus, a-t-on appris, au terme de leur rencontre avec le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr sur le dispositif de lutte contre le COVID- 19 mis en place par le Sénégal depuis le 15 janvier dernier.

La directrice de production du "Label Prince art", Ngoné Ndour estime avoir déjà anticipé sur la question, car souligne-t-elle "nous avons déjà commencé à enregistrer et diffuser des messages vocaux avec des artistes pour sensibiliser sur les risques de propagations du Coronavirus".

"Cette maladie touche tout le monde et, en tant qu'artiste, tous doivent se lever pour être un et véhiculer des messages pour la prévention contre cette maladie", a-t-elle dit, se réjouissant de l'appel du ministre de la Santé. Car, ajoute-t-elle, "les artistes sont à la limite la corporation qui peut mieux véhiculer ces messages de prévention".

"Nous sommes des vecteurs de communication potentiels, nous pouvons faire passer le message qu'il faut, pourvu qu'on soit associé avec des TDR, une maitrise de la maladie sinon on risque de désinformer", a dit le comédien Ibrahima Mbaye "Sopé".L'Ensemble lyrique traditionnel de la compagnie du théâtre national Daniel Sorano est aussi dans cette voie, selon sa directrice, la chanteuse Marie Ngoné Dione.

"Au théâtre national Daniel Sorano, on a l'habitude de composer des chansons sur la santé et pour la sensibilisation, nous ferons de même pour lutter contre la propagation du COVID - 19. C'est une lutte nationale, le théâtrale national doit être au-devant", a fait savoir la chanteuse.L'Association des métiers de la musique (AMS) va informer tous ses membres qui sont déjà sur le terrain, a souligné son président Daniel Gomes pour qui cet échange avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale "va impulser la créativité".

"Le message est bien lancé. Il y a eu une belle et utile présentation avec les agents du ministère de la santé ce qui permet de lever les équivoques. Chaque discipline va prendre ces informations et les faire véhiculer. En ce qui nous concerne, nous allons rendre compte à nos membres au niveau des antennes", fait-il savoir.Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a invité, lundi, les artistes à jouer leur partition dans la sensibilisation des populations aux risques liés à la propagation du Coronavirus au Sénégal.