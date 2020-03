Le rapport de l'audit a été rendu public ce mardi 10 mars.

D'emblée, le ton est donné. «Most of the shortcomings highlighted in this Report are similar to those reported in previous years» dit le directeur. Quels sont les secteurs qui gaspillent le plus ? Qui a fait des efforts depuis le dernier rapport ? Qu'est ce qu'il faut changer ?

Découvrez l'intégralité du rapport de l'Audit 2018-2019.