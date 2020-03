Tunisie: Zaghouan - Démarrage de la 10e session du programme "Zoom sur les régions"

Zaghouan — - Une équipe de journalistes de l'agence Tunis Afrique Presse a débarqué, lundi 9 mars, à Zaghouan, dans le cadre du programme "Zoom sur les régions". Lequel programme avait été lancé, depuis deux ans, par l'agence, en partenariat avec la fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

Cette 10e édition a pour but de focaliser l'attention sur la région de Zaghouan, à travers des reportages et des enquêtes ayant trait aux spécifiés de la région, aux questions de développement, à la pénurie de l'eau potable, à la qualité des services de santé, aux activités artisanales, à la promotion du tourisme et à l'industrie.

Le directeur du département des relations extérieures et de formation de l'agence TAP, Chaouki Aloui, a indiqué, lors de l'ouverture de ce 10e numéro de Zoom sur les régions, l'importance de ce programme dédié aux régions, notamment au niveau de la diversification du produit médiatique de l'agence TAP.

Par la même occasion, il a salué l'appui de la fondation KAS et le niveau de coopération fructueuse entre l'agence et la fondation.

De son côté, Holger Dix, représentant de la fondation Konrad Adenauer Stiftung en Tunisie, a souligné l'importance de cette expérience en tant que modèle de travail collectif sur le terrain permettant de produire un contenu complet sur la vie dans les régions. "J'ai pu découvrir la Tunisie à travers ce programme," a t-il ajouté.

Lors d'une rencontre avec le gouverneur de la région et les responsables des différents départements (santé, développement, agriculture, tourisme, environnement), l'accent a été mis sur les spécificités de la région, située au carrefour de sept gouvernorats, et qui dispose d'importantes superficies de végétation (montagneuse, 70 hectares de forêts) et de dix zones industrielles basées dans les différentes délégations (composants électroniques, matériaux de construction). Les responsables ont cité les produits à valoriser dans la région à l'instar de l'alfa à Jradou, des cages traditionnelles à Bir Mcherga, du Kâak Warka : pâtisserie à base d'églantine (Nessri) à Zaghouan et du tourisme écologique.

Ils ont évoqué les problèmes qui se posent à la région dont le manque de services administratifs, les difficultés de promotion des sites touristiques, les changements climatiques (sécheresse et inondation), la réduction du pâturage et la faiblesse des services de santé.