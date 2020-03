Afrique: Elim CAN 2021 - Le grand retour de Mohamed Salah avec les Pharaons

Mohamed Salah va signer son retour en sélection lors la double confrontation contre le Togo, les 26 et 29 mars prochains pour le compte de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Il fait partie de la liste de Hossam Al Badry.

L'entraîneur des Pharaons d'Égypte, Hossam El Badry, a déjà fait savoir les noms des joueurs expatriés qui seront alignés contre le Togo lors des 3è et 4è tours des éliminatoires de la CAN 2021. Il s'agit des attaquants Mohamed Salah (Liverpool), Ahmed Hassan Mahgoub dit « Koka » (Olympiakos), du milieu de terrain Mahmoud Hassan Trezeguet (Aston Villa), puis du défenseur Ahmed Hegazy (West Bromwich Albion).

Si son visage est visible sur les murs, dans les boutiques ou encore à l'aéroport du Caire, on n'avait plus vu la star du football égyptien sur une pelouse avec le maillot des Pharaons. Et ce, depuis le fiasco de l'Égypte lors de sa CAN à domicile en 2019. Mohamed Salah avait été laissé au repos en octobre dernier, puis il avait été forfait en novembre. Aujourd'hui, le joueur de Liverpool fait bien partie du groupe pour la double confrontation contre le Togo, les 26 et 29 mars prochains pour le compte de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2021.

Les Pharaons, logés dans le groupe G, partagent la 2è place du groupe avec le Kenya. La première place étant gardée par les Comores. Les 26 mars prochain, les Égyptiens affronteront les Éperviers du Togo (4è avec 1 point), avant d'effectuer le voyage Lomé, trois (3) jours plus tard.