Afrique: Ligue des Champions - La VAR utilisée à partir des demi-finales

La technique de l'arbitrage vidéo (VAR) n'attendra pas la finale de la Ligue des Champions. Elle sera utilisée, cette fois-ci, dès les demi-finales de la compétition.

Le carré d'as de la Ligue des Champions est connu. On retrouve deux clubs égyptiens en l'occurrence Al Ahly et le Zamalek. Les deux autres clubs sont marocains. Il s'agit du Wydad et du Raja Casablanca. Pour les affiches des demi-finales, la Video Assistant Referees ou VAR sera au rendez-vous.

La CAF utilisera la technologie d'arbitrage par assistance vidéo (VAR) en demi-finale de la Ligue des champions cette saison. C'est ce que l'instance a annoncé ce jour sur son compte twitter. La CAF par ce geste tente de s'arrimer sur les standards internationaux comme l'UEFA Champions League.

Pour rappel, la nuit du 30 mai au 1er juin 2019 avait été marquée par ce qui est aujourd'hui communément appelé le "scandale de Radès". À l'heure de jeu de la finale retour de la Ligue des Champions, les joueurs du Wydad ont contesté l'annulation d'un but valable de Walid El Karti et demandé un recourt à la VAR... annoncée mais absente de l'enceinte tunisienne. Une soirée intense conclue par un sacre houleux des Sang et Or. C'était la toute première finale de LDC à accueillir la VAR. Depuis la CAF a décidé de faire jouer les finales en un seul match et sur terrain neutre.

Pour les demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF, le Wydad affronte Al Ahly tandis que Raja Club sera face au Zamalek. Les matchs allers auront lieu le 01 Mai et les retours le 08 Mai. La VAR sera au rendez-vous pour lesdits matchs pour limiter au maximum les erreurs d'arbitrages comme cela se passe déjà sous d'autres cieux.