Maroc: Le Marathon des Sables reporté à septembre à cause du Coronavirus

Le ministère de l'Intérieur du Maroc a publié une circulaire interdisant toutes les manifestations sportives, culturelles, etc... pendant le mois de mars. « Par principe de précaution, nous préférons anticiper et prendre nos responsabilités », annonce l'organisation de la course dans un communiqué. « Pour le bien-être de tous et pour le plaisir que nous tenons à préserver au sein de la famille MDS, cette décision nous semble malheureusement inévitable. »

« Au vu de l'actualité plus que préoccupante et de la circulaire publiée par le ministère de l'Intérieur du Royaume du Maroc en date du 4 mars 2020 concernant la propagation croissante du Coronavirus (Covid-19), il y a une très forte probabilité que le 35e Marathon des Sables soit interdit, indique lundi un communiqué des organisateurs. Par principe de précaution, nous préférons anticiper et prendre nos responsabilités à un mois du départ initial. (... ) Cette 35e édition est reportée à la période du 18 au 28 septembre 2020,» poursuit le communiqué.