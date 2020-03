Sénégal: Matam / Lutte contre le coronavirus - Les postes frontaliers attendent d'être renforcés

Dans la dynamique de se prévenir du coronavirus (Covid-19), la région de Matam se met aux normes à travers des activités de sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques à adopter pour éviter la maladie et qui sont régulièrement déroulées par les équipes de la région médicale et les services d'hygiène.

Pour l'heure, ce sont surtout les structures scolaires qui se distinguent eu égard aux mesures de précaution exceptionnelles qu'elles déroulent dans le cadre de la prévention contre le coronavirus (Covid19) dans la région de Matam. Il a été recommandé aux écoles de prendre les dispositions nécessaires par rapport à la pandémie du coronavirus, suite aux directives (notes administratives) provenant de l'Inspection d'académie (IA), de sensibiliser sur la maladie. Une leçon de vie a été même élaborée pour la circonstance et tous les enseignants du préscolaire, de l'élémentaire, du moyen et du secondaire ont reçu la ferme instruction de dérouler des sensibilisations au niveau des différents secteurs d'enseignement.

De l'avis de Serigne Bamba Seck, l'Inspecteur de la Formation et de l'Education (IEF) du département de Matam, «les instructions ont aussi portées sur l'utilisation rigoureuse des lave-mains fournies par l'UNICEF qui permettaient déjà de lutter contre les maladies péri-fécales. C'est déjà une heureuse pédagogie au niveau des structures scolaires». En plus des services administratifs, ce sont les réceptifs hôteliers qui «suivent et déroulent avec attention les recommandations des pouvoirs publics pour les lieux recevant du public». S'agissant des regroupements (cérémonies religieuses, ziarra), la région a accentué la pratique du lavage des mains, en mettant à disposition du matériel...

LES TROIS DISTRICTS SANITAIRES EN FRONTIERE AVEC LA MAURITANIE EN ALERTE

La région de Matam dispose de trois districts sanitaires en frontière avec la Mauritanie qui, jusqu'à ce jour, n'a signalé aucun cas de coronavirus. Il s'agit des districts de Matam, Kanel et Thilogne. Du fait du développement du trafic routier mauritanien, beaucoup de produits traversent la frontière, en provenance du Maroc ou de l'Europe ; d'où la légitimité, explique-t-on de renforcer les postes frontaliers en matériels et équipements. «Au niveau des postes frontières réglementaires, l'essentiel est fait, mais honnêtement ce n'est pas suffisant. S'il reste indiqué qu'au niveau des aéroports nationaux certaines mesures sont de mises, il est urgent que l'on puisse disposer, au niveau de nos zones frontalières terrestres et fluviales, de plus de moyens et d'équipements pour pouvoir réellement contrer la maladie», fulmine un technicien de la santé.

A son avis, «la problématique de base porterait aussi sur les groupes de voyageurs qui ne passent pas par les postes conventionnels». Une situation pour le moins embarrassante, devant laquelle les autorités des districts sanitaires s'activent à apporter des solutions, en développant une batterie de campagnes de sensibilisation, avec l'accompagnement des chefs de village et des enseignants qui ont la charge d'informer les autorités sanitaires des cas suspects.

Réconfortés par l'expérience acquise au travers des luttes contre les différentes maladies (choléra, Ebola) survenues dans le pays, des personnels de la santé n'hésitent pas cependant à élever la voix pour que «des mesures ad hoc contre le coronavirus soient opérationnalisées». «Bien que déjà confrontés à des maladies comme le paludisme, le choléra ou la rougeole, les postes de santé en zone rurale continuent de fonctionner avec des matériels et équipements de santé publique souvent rudimentaires», se désole un infirmier chef de poste (ICP) en service dans le Ndaandé Maayo.