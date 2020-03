Sénégal: Maladie de hirschsprüng et malformations ano-rectales - Des pathologies rares et problématiques

4 enfants seront opérés des malformations ano-rectales et de la maladie de Hirschsprüng. Deux pathologies congénitales qui causent beaucoup de problèmes dans la prise en charge pendant et après l'opération. Selon le chirurgien pédiatrique, le professeur Gabriel Ngom, c'est au cours du séminaire d'enseignement qui se déroule du 09 au 11 mars prochain au Service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital d'enfants Albert Royer que l'intervention se fera.

La maladie Hirschsprüng tout comme les malformations ano-rectales sont congénitales. L'enfant qui nait avec ses malformations peut, durant toute sa vie, vivre avec des séquelles après l'opération. Au niveau de l'hôpital d'enfants Albert Royer de Dakar, les praticiens renforcent, depuis hier lundi, leurs connaissances sur la prise en charge de ces pathologies qui, selon le professeur Gabriel Ngom, chef de Service de chirurgie, posent beaucoup de problème. «Ce sont des maladies très rares.

Pour l'affection de Hirschsprüng, la prévalence est à 1 cas sur 5000 naissances vivantes, tandis les malformations ano-rectales c'est 1 cas sur 3000 naissances vivantes. Ce ne sont pas des pathologies très fréquentes», a-t-il renseigné. Pour ce qui est du diagnostic des maladies, le professeur Ngom a souligné qu'en Afrique, la déclaration se fait tardivement, contrairement aux pays développés où il est précoce, c'est-à-dire dès la naissance. Pour la directrice de l'hôpital Albert Royer, Isseu Tall Diop, «ce sont des pathologies pour lesquelles les chirurgiens passent trois voire quatre heures à les opérer, avec la participation des anesthésie- réanimateurs».

Organisé dans le cadre de ses activités scientifiques, la Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique (SOSECHIP) va ainsi opérer durant le séminaire de trois jours (du 09 au 11 mars) quatre patients souffrant de ses pathologies Hirschsprüng et de malformations ano-rectales, avec la participation du professeur Shérif Emil de l'hôpital pédiatrique de Montréal. A en croire ce dernier, «il est important de comprendre qu'il y a beaucoup d'expériences et d'expertises au Sénégal. Je suis là pour un partage d'expériences mais aussi trouver des solutions pour des patients qui ont besoin de meilleurs soins».

Pour rappel, la maladie de Hirschsprung est une maladie congénitale caractérisée par l'absence de cellules nerveuses au niveau du tube digestif àsa partie distale (colon). L'expression clinique débute àla naissance, avec un syndrome occlusif à savoir absence ou retard d'émission des selles, de vomissements, de ballonnement abdominale ou plus tardivement par une constipation opiniâtre du nourrisson.

Pour les praticiens, la prise en charge des enfants atteints de maladie de Hirschsprung a considérablement évolué ces dernières années, la chirurgie en un temps, sans colostomie initiale à savoir extériorisation du colon à la peau, devient ̀a la fois le traitement de choix de la maladie de Hirschsprung et consiste à enlever l'intestin malade et de rétablir le transit intestinal. Les malformations ano-rectales, quant à elles, constituent un ensemble malformatif complexe ou l'anus ou le rectum est soit agénésique à savoir absent, soit obstrué, soit fistulisé dans un organe de voisinage dont le périnée, la vessie, l'urètre, le vagin, la vulve, entre autres, avec le plus souvent une absence de l'orifice anal.

Pour les praticiens, ce sont des anomalies congénitales de causes inconnues et font partie des anomalies congénitales les plus couramment rencontrées en période néonatale. «Le diagnostic doit être posé en salle d'accouchement. Certains cas passent inaperçus pendant cette période et la famille ne consulte qu'à un âge avancé. Les signes d'appels à la naissance sont généralement un retard d'émission de méconium à savoir les premières selles du nouveau-né ou une méconurie dont présence de selles dans les urines mais aussi un ballonnement abdominal», lit-on dans la note conceptuelle de la rencontre.