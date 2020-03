Ile Maurice: Initiative du HRDC pour rendre le secteur de la logistique plus efficace

communiqué de presse

Les 68 employés venant de 26 entreprises ont reçu hier à la Municipalité de Port Louis leur certificat d'accomplissement ayant complété avec succès, du 17 février au 9 mars 2020, le programme de formation pour le développement des compétences relatives au courtage en douane et à la prestation de services logistiques.

Ce programme de formation est mis en œuvre sous le Sectoral Skills Development Scheme (SSDS) du Human Resource Development Council en collaboration avec l'Association Professionnelle des Transitaires. Le SSDS est une initiative visant à répondre aux besoins en matière de compétences communes au niveau sectoriel.

Un des objectifs du programme de formation est d'améliorer les aptitudes des employés du secteur du fret et de la logistique qui travaillent avec les services des douanes. Le programme devrait aussi contribuer à réduire le nombre d'erreurs qui s'avèrent chronophages et couteuses dans ce milieu ainsi qu'à accélérer le processus de dédouanement et livraison de marchandises. A terme, cela devrait faciliter les transactions en faveur des clients finaux et accroître l'efficacité dans le secteur du fret et de la logistique.

Le Premier ministre adjoint, ministre de l'Énergie et des Services publics, M. Ivan Collendavelloo, et le ministre du Travail, du Développement des Ressources humaines, et de la Formation, M. Soodesh Callichurn, étaient présents à la cérémonie de remise de certificats.

Dans son allocution, le Premier ministre adjoint a rappelé le rôle important du secteur du fret et de la logistique dans le développement économique à travers la livraison des marchandises de manière efficace et rapide. Il a souligné que l'un des critères pris en compte en ce qui concerne l'Indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale est le dédouanement des marchandises, et a tenu à saluer la contribution du secteur dans l'amélioration du classement du pays sur l'indice.

Maurice, a déclaré M. Collendavelloo, est appelé à devenir une plateforme logistique régionale, soutenue par ses infrastructures portuaires solides et sa forte connectivité aérienne. Dans cette optique, il a plaidé pour le développement du trafic aérien, l'élargissement des marchés, une révision de la règlementation et des règles d'origine et l'excellence dans les pratiques réglementaires internationales et les obligations douanières.

Pour sa part, le ministre Callichurn a souligné qu'une main-d'œuvre compétente et qualifiée est la base du progrès économique. Il ajouté que son ministère est déterminé à faire en sorte que chaque Mauricien dispose de l'ensemble des compétences nécessaires pour contribuer de manière significative à stimuler la productivité et la compétitivité du pays.