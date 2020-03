Ile Maurice: État-providence et démocratie - Maurice, un exemple pour le monde

communiqué de presse

Aujourd'hui, Maurice est un exemple pour le monde en tant qu'État-providence et pays démocratique, régi par le respect de la loi, et qui garantit la liberté de tous les citoyens, avec un pouvoir judiciaire indépendant, ainsi qu'une presse libre.

Cette déclaration a été faite par le président de la République, M. Prithvirajsing Roopun, hier, à Brisée Verdière. Ce dernier était l'invité d'honneur aux célébrations de la Fête nationale tenues au centre social de la localité et qui ont été marquées par une cérémonie symbolique du lever du quadricolore Mauricien. Le ministre de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation, M. Darsanand Balgobin, et le ministre de l'Economie bleue, des Ressources Marines, de la Pêche et de la Marine, M. Sudheer Maudhoo, étaient présents.

Cet évènement était organisé par le département de la protection sociale sous la tutelle du ministère de l'Egalité des Genres et du Bien-être de la Famille pour célébrer le 52e anniversaire de l'Indépendance de Maurice et les 28 ans de la République de même que pour renforcer la fibre patriotique des citoyens.

Lors de son discours, le président Roopun a fait ressortir que la célébration de l'indépendance commémore un moment crucial dans la vie des Mauriciens et permet de rendre hommage à chaque citoyen pour avoir fait de Maurice un pays prospère. « Nous sommes un petit pays où règnent l'harmonie ainsi que la stabilité sur les plans économique et politique, mais le plus important demeure notre diversité culturelle qui fait de Maurice un modèle pour le monde », a-t-il ajouté.

Le président a rappelé qu'au niveau économique, Maurice est l'un des pays les plus performants sur le continent africain et se classe premier sur les principaux indices internationaux tels que l'indice Mo Ibrahim et celui de la Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires. Parlant de la hausse conséquente qu'a connue le PIB depuis 1968 et qui se chiffre actuellement autour de Rs 405 milliards, M. Roopun a souligné qu'au moment de l'indépendance, le PIB par habitant était de 190 USD, alors qu'il culmine maintenant à 10 710 USD.

Néanmoins, le président a fait un appel à la vigilance car en dépit des réalisations de Maurice sur plusieurs fronts, il reste des défis comme le changement climatique auquel le pays est particulièrement vulnérable en tant que petit État insulaire, et la nécessité de respecter l'environnement.