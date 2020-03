Ethiopie: Relations Maurice/Ethiopie - Pour un renforcement des liens bilatéraux

communiqué de presse

G Le renforcement des relations bilatérales entre Maurice et l'Ethiopie a été au cœur des discussions cet après-midi durant la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Dr Addisu Gebregziabher, auprès du Premier ministre, ministre de la Défense, de l'Intérieur, et des Communications extérieures, ministre de Rodrigues, des Iles éparses et de l'Intégrité territoriale, M. Pravind Kumar Jugnauth, au Bâtiment du Trésor à Port Louis.

Parmi les domaines de collaboration, le commerce, l'investissement de même que le tourisme sont des secteurs pouvant être exploités par les deux Etats. L'importance de la volonté politique ainsi que la stratégie durable mises en place pour consolider et renforcer la coopération entre les deux pays ont aussi été soulignées durant la rencontre.

Dans une déclaration après la rencontre, le nouvel ambassadeur éthiopien a exprimé le souhait d'utiliser la diplomatie politique pour plus de coopération avec Maurice dans l'intérêt des deux pays. Il a réitéré l'intention de l'Éthiopie de non seulement consolider davantage les relations bilatérales existantes avec Maurice mais d'explorer et d'exploiter de nouvelles voies de rapprochement.

Dr. Addisu Gebregziabher a été le président de la Commission des droits humains de l'Ethiopie. Il est aussi ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie au Zimbabwe, où il réside, et en Angola.