Congo-Brazzaville: Département de la Bouenza - Plus d'une soixantaine de groupements dotés des kits agricoles

Au lendemain de la Journée internationale de la femme, l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, a offert, le 9 mars, des équipements aux populations de la Bouenza travaillant dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage.

Les représentants des onze districts du département ont reçu des motos tricycles, communément appelées Kavaki, des motopompes, des décortiqueuses de maïs, des pulvérisateurs, des moulins à foufou et à maïs, des brouettes, et toutes sortes d'outils d'usage courant de l'agriculture convenant à leur métier respectif. Ajouter à cela, trois tracteurs destinés aux populations de la Bouenza, du Pool et des plateaux.

« Dans notre pays, les femmes sont majoritairement représentées dans le secteur agricole. De ce fait, elles constituent un maillon essentiel de l'économie agricole nationale. Cependant, la faible productivité observée en milieu rural malgré leurs efforts et leur volonté est en partie liée à l'insuffisance d'instruments adéquats et à la quasi-inexistence d'outils agricoles mécanisés », a déclaré, dans son discours, la directrice de cabinet de l'épouse du chef de l'Etat, Blandine Malila.

Selon elle, les kits agricoles ne pourront certes pas combler toutes les attentes, mais ils contribueront à la réduction de la pénibilité du travail, et à l'amélioration du rendement des femmes.

La distribution des kits élaborés sur la base des besoins exprimés a pu être possible grâce à la collaboration de la présidente de la Fondation Congo Assistance avec le ministère de la Santé, de la Population, de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, à l'appui de l'OMS et de la FAO.

En outre, la directrice de cabinet de la première dame a annoncé que les récipiendaires vont également bénéficier, à la fin du mois de mars, d'une formation aux techniques agricoles, en vue de renforcer leurs compétences. Son souhait est de voir le matériel être utilisé à bon escient.

Rappelons que l'an dernier, lors de la célébration de la journée internationale de la femme dans la Sangha, la présidente de la Fondation Congo Assistance avait offert presque le même genre de kits aux groupements et associations du département de la Likouala pour faciliter leurs travaux agricoles.

À travers le thème national, de cette année, les femmes sont résolument invitées à s'impliquer activement dans la production agricole, pour favoriser leur autonomisation et contribuer à l'autosuffisance alimentaire.