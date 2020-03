Ile Maurice: Rapport de l'Audit - Services publics - doutes sur les capacités de paiement de la WMA

De janvier 2014 à janvier 2018, le ministère des Utilités publiques a octroyé la somme de Rs 3,2 milliards à la Wastewater Management Authority (WMA) en prêts. Mais l'entité n'a jamais effectué de paiements. Dans le rapport de cette année, le directeur de l'Audit fait ressortir qu'au 30 juin de l'année dernière, le paiement du capital, des intérêts, des arrérages et pénalités non-payés étaient d'un montant de Rs 723,8 millions (le montant était de 479,5 millions l'année dernière).

Mais la WMA a fait savoir que les revenus suffisent à peine pour couvrir les dépenses courantes de ce corps para-public et qu'elle n'est pas en mesure de repayer ses dettes. «Under such circumstances, it is doubtful whether Government would ever be able to recover the amount lent to the WMA» signale le rapport.