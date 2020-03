Congo-Brazzaville: Bassin du Congo - L'Allemagne engagée à assurer la facilitation des projets

La République fédérale d'Allemagne a accepté de reprendre son assistance technique et financière pour la période 2020-2021, dans le cadre du Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo (PFBC).

L'Allemagne vient de désigner un haut fonctionnaire, Dr. Christian Ruck, au poste de facilitateur du PFBC pour la période indiquée. Le nouveau facilitateur connaît bien les questions liées à la conservation du Bassin du Congo pour avoir travaillé (2013) en tant que directeur du bureau de la Banque allemande de développement KFW, au Cameroun.

Pour cela, il s'engage au cours de sa mission à poursuivre la feuille de route sur la gestion durable de la transhumance dans un contexte de croissance de la taille des troupeaux ; la lutte transfrontalière contre le braconnage organisé ayant des impacts destructeurs, notamment sur certaines espèces emblématiques, menacées et déstabilisant les cadres de vie des populations locales, ainsi que le dialogue inclusif avec les partenaires chinois.

Christian Ruck entend impulser la gestion des ressources forestières, en insistant sur le paiement plus efficace pour les services écologiques des fonctions des forêts ; l'amélioration de la gestion des aires protégées avec de plus grands avantages pour la population locale; la certification non seulement des concessions forestières, mais aussi des plantations ou de l'exploitation des ressources minières ; les initiatives pour l'écotourisme et la transformation à valeur ajoutée des produits de la forêt et enfin le soutien à toutes les initiatives de restauration et de réutilisation des zones dégradées.

«Notre ambition vise à garantir et faire avancer la conservation, l'utilisation durable des ressources naturelles conduisant à un progrès vers le développement à faibles émissions, la conservation et la gestion durable des ressources naturelles et de la faune sauvage et le développement des populations locales et autochtones. Cela doit être conforme à la déclaration de Yaoundé de 1999 et traité instituant la Commission des forêts d'Afrique centrale et repris dans le cadre de coopération des partenaires du PFBC de 2005 », a déclaré Dr. Christian Ruck.