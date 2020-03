Congo-Brazzaville: Musique - Conquering Lions rallume la flamme du reggae dans le Kouilou

Le groupe Conquering Lions, lors de son concert tenu il y a quelques jours à la plage de Matombi, dans le département du Kouilou, s'est montré à la hauteur des attentes du public.

Dès l'entame du concert, les musiciens du groupe Conquering Lions se sont plongés dans la tradition du reggae en interprétant les morceaux des artistes qui ont incarné ce genre musical, notamment Bob Marley. Sur scène, le groupe Conquering Lions s'est montré en confiance face à un public extraordinairement bruyant, lequel public était électrisé par le moment. Patron du groupe, Patrick Bikoumou a été exceptionnel. Il s'est s'est mis à danser avec énergie. Le rastaman au dread locks et à la barbe de couleur grisaille maîtrise parfaitement son vibrato délicat et ses envolées d'arpèges d'une vitesse hallucinante. Il est considéré comme l'un des meilleurs guitaristes. « Matombi, faites du bruit et merci de vous être déplacés pour ce moment historique », a-t-il lancé.

Pour terminer son spectacle, le groupe Conquering Lions a interprété ses nouveaux morceaux parmi lesquels "Ghâna mbongo" signifiant donne de l'argent en français. Un guitariste et un batteur ont permis de traduire toute l'ampleur de la chanson finale en beauté. Organisé par Bambou promotion, ce concert a été marqué par un défilé de mode. Et les organisateurs ont apprécié la dextérité des artistes. « Nous essayons de faire quelque chose qui soit culturel et qui puisse représenter la diaspora. On a fait un défilé de mode et un concert.

En effet, nous avons signé un partenariat avec une société de la place. Et le programme que nous avons présenté, c'est un programme d'événement tous les deux et trois mois qui représente un thème différent de la diaspora. Aujourd'hui, c'était les caraïbes, prochainement ça peut être un programme latino, de la salsa et tout ce qui est langue espagnole », a dit M. Franck, l'un des organisateurs de l'événement.

Notons que le Bambou promotion fait résonner la musique dans des lieux chargés d'histoire. Il a pour mission de développer l'intérêt pour la musique en offrant des concerts de haut calibre et en misant sur une programmation de qualité, tant sur le plan du répertoire que sur le professionnalisme des artistes invités.