Gabon: Le COVID19 au coeur des échanges

L'épidémie du coronavirus se propage à une vitesse incroyable à travers tous les pays du monde. Pour parer à une éventuelle apparition de cette pandémie sur le sol gabonais, le président de la république a présidé un Conseil présidentiel afin de prendre des mesures face au covid-19.

L'urgence n'est plus à rappeler le coronavirus a déjà touché 106.000 personnes dans le monde. Tout récemment deux cas ont été détecté en Afrique centrale, au Cameroun pays frontalier au Gabon. C'est cette nouvelle alerte qui a conduit le président de la république a convoqué un conseil présidentiel ce 9mars 2020. A l'issue de ce conseil, des nouvelles mesures ont, à titre préventif été prises à savoir :

La création d'un fonds spécial pour la riposte contre le COVID-19 ;

Le renforcement significatif du dispositif sanitaire au niveau de toutes les frontières : aériennes, terrestres et portuaires ; Le renforcement, en équipements, des deux laboratoires destinés au dépistage du COVID 19 à Libreville, en addition à celui du CIRMF, laboratoire certifié par l'OMS ; la restriction des missions non essentielles à l'étranger pour les membres du gouvernement et les agents de l'Etat ; La restriction des voyages vers ou en provenance des pays révélés comme étant à haut risque de contamination.

Pour les nationaux et les résidents présentant des symptômes de la maladie en provenance de ces pays, une mesure de quarantaine de 14 jours sera automatiquement appliquée ; L'intensification des campagnes de sensibilisation envers les populations sur le COVID-19.

Par ailleurs, en sus des mesures énumérer, une série de recommandations a été formulée comme : Le report à une date ultérieure de tous les évènements internationaux prévus au Gabon ; Le respect strict des mesures d'hygiène comme, ne plus se serrer la main, ne plus s'embrasser ni faire d'accolades ; Le fait d'éviter tout contact étroit avec une personne présentant des symptômes de fièvre ou de toux ; et en cas de fièvre ou sensation de fièvre, de toux ou de difficulté à respirer, d'appeler le numéro vert gratuit 1410.

Ces mesures et recommandations sont à titre préventif, le Gabon n'a heureusement encore enregistré aucun cas à ce jour, il reste tout de même équipé, les structures sanitaires sont prêtes pour parer à toute éventualité.

Le Président de la République "appelle chacun à rester serein. Mais il appelle aussi chacun à faire preuve de responsabilité. Modifier légèrement nos comportements et observer les règles d'hygiène requises des gestes simples en somme nous permettrons de limiter l'éventuelle propagation du virus."