Soudan: HCR arrivera dans le pays demain, le Mercredi

Khartoum — - Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), Filippo Garandi, devrait se rendre dans le pays demain, le Mercredi.

La visite du Fonctionnaire onusien fait suite à une invitation officielle du Gouvernement de Transition, au cours de laquelle il devrait rencontrer le Président du Conseil Souverain de Transition, le Lt-Gén. Abdul-Fatah Al-Burhan, et le Premier ministre, le Dr Abdullah Hamdouk.

Le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) se rendra dans l'Etat du Nord-Darfour pour inspecter les Camps de Réfugiés et de Personnes Déplacées et pour déterminer leurs Conditions et celles des Rapatriés.

Le Commissaire aux Réfugiés, a noté que le Haut-Commissaire pour les Réfugiés rencontrera au cours de la visite un nombre de Ministres du Gouvernement de Transition ; les Ministre de l'Intérieur, Ministre des Affaires Etrangères et Ministre des Finances.

Il a ajouté que la visite vient Aider et Protéger les Réfugiés, et c'est une Opportunité appropriée pour le Soutien du Soudan qui accueille actuellement un Grand Nombre de Réfugiés des pays Voisins en plus des Personnes Déplacées.