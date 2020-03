Ile Maurice: Certification - SD Worx certifiée «Great Place To Work»

Un environnement ouvert et flexible. Une culture du travail non hiérarchique et amusante ou encore la liberté de s'exprimer sur ses activités professionnelles aussi bien que non professionnelles.

Ce sont quelques-unes des valeurs fondamentales de SD Worx, une société qui opère dans le secteur de la technologie et de la communication et qui est située à Ébène. Pas étonnant donc qu'elle a décroché la certification «Great Place To Work», une référence en matière de qualité de vie au travail. Une reconnaissance rendue possible grâce aux annotations des salariés de l'entreprise, dont 81 % ont donné un avis positif alors que 89 % ont indiqué travailler dans un environnement de travail sain.

Parthasee Jibran, Lead Market Analyst chez SD Worx, a «commencé comme stagiaire associé à la paie. Quatre ans plus tard, j'ai choisi une nouvelle voie comme Lead Market Analyst», témoigne-t-il. «J'aime mon travail et je suis reconnaissant pour le soutien que je reçois. La culture de l'entreprise, basée sur la liberté d'expression et le respect mutuel, fait toute la différence.» Shehzanah Ameerudden, agile coach, confie, pour sa part, que «bien que je sois mère de trois jeunes enfants, l'entreprise m'a donné la flexibilité de pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale. Nous avons aussi des événements organisés qui insufflent un sentiment d'appartenance et de camaraderie au travail et renforcent l'engagement et la motivation des employés». De plus, dit-elle, le personnel a la possibilité de partager sa passion au travail, comme la photographie ou la musique. Selon le directeur général de SD Worx, Deven Naidu, cette récompense démontre la grande passion qui anime ses collègues. Le bien-être joue un rôle fondamental dans le succès d'une entreprise, insiste-t-il. «Si nos collègues bénéficient d'un environnement ouvert, accueillant et collaboratif, ils en tirent une satisfaction personnelle et créent ainsi une puissante culture du travail.» Selon ses dires, «la culture de l'entreprise est centrée sur les valeurs. Mais il faut savoir que la culture évolue tout le temps. C'est plus un voyage qu'un état fixe».

Les facteurs qui ont permis à SD Worx de décrocher cette certification sont «la perception positive de l'ensemble des collaborateurs en ce qui concerne la qualité de vie au travail dans leur entreprise», explique Patrick Dumoulin, président de Great Place to Work France, qui contribue à la transformation culturelle des organisations depuis plus de 25 ans, au niveau international. Comment l'environnement de travail est-il analysé ? «Notre méthode implique deux outils ; le Trust Index, un questionnaire de 64 questions, adressé à tous les employés, et la Culture Audit, qui évalue les bonnes pratiques adoptées par l'équipe managériale», précise Patrick Dumoulin.

Les résultats de ces deux évaluations démontrent si l'entreprise mérite la certification ou pas. Le constat est que les entreprises les plus performantes sont celles où il fait bon travailler. Car la qualité de vie au travail, de la direction à la base, a un impact certain sur l'innovation en entreprise, sur la rétention des talents et la croissance financière.