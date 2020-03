Ile Maurice: St-Pierre - Joe Modely, une voix radiophonique

Balasoopramanien Modely, connu comme Joe, 57 ans, est populaire dans la région de St-Pierre mais seulement là car il est l'animateur du concours À vous la réponse. Il nous parle de ce métier qu'il a longtemps pratiqué et pratique toujours.

Quand avez-vous décidé de devenir animateur ?

Tout a commencé en 2004. J'avais participé à une des émissions Questions pour un champion, édition Francophonie. J'étais parmi les dix meilleurs candidats sélectionnés pour représenter Maurice en France. Mais hélas, je n'ai pas été retenu parmi les quatre meilleurs. J'y ai pensé pendant plusieurs jours. Je me suis demandé pourquoi on ne pouvait être meilleur à notre manière ? Et c'est là que j'ai eu l'idée de l'émission À vous la réponse. L'émission a eu un impact positif dans plusieurs régions de l'île où les différents conseils de districts ont voulu les organiser. Au fil du temps, je me suis fait mieux connaître et c'est ainsi que j'ai commencé à faire des animations dans des centres commerciaux, des réceptions, des mariages, des concerts et beaucoup d'autres événements.

Est-ce un métier à la portée de tout le monde ?

On ne devient pas animateur. On naît animateur. Un animateur doit être humble, respectueux, à l'aise avec le public et avoir un bon sens de la communication. Il faut qu'il soit bien dans sa peau.

Racontez-nous comment était l'animation autrefois?

Auparavant, il n'y avait pas beaucoup d'animateurs. Si vous alliez à une fête, la plupart du temps c'était la personne la plus intelligente, qui prenait la parole. Les gens ne vous critiquaient pas non plus quand vous animiez une soirée.

Qu'est ce qui a changé dans le métier ?

Avant, le public ne s'intéressait pas à l'animateur quand il parlait mais maintenant les gens viennent nous écouter et nous applaudissent. Ils aiment prendre part aux jeux qu'on organise pour eux.

Quel est votre meilleur souvenir ?

Tous les événements que j'anime constituent pour moi d'excellents souvenirs. J'adore ce métier. Mais, le succès de mon émission À vous la réponse reste mon meilleur souvenir. Le dernier concours a été organisé par la mairie de Vacoas Phoenix et portait sur l'histoire de Maurice.

Ce concours s'est échelonné sur deux journées. Cela a été une plateforme interactive et ludique, offrant aux étudiants une interruption divertissante mais non moins éducative dans leur emploi du temps chargé.

Et le pire ?

Je dirais que ce sont les critiques de mauvaise foi. Mais je les accepte car elles m'aident à m'améliorer.

Comment vous préparez-vous avant de monter sur scène ?

Il n'y a pas de préparation physique. La veille du concours, j'essaie de garder l'esprit calme et de ne pas me fatiguer. Comme je suis croyant, je prie Dieu pour que tout se déroule correctement. Et puis, j'ai la chance d'avoir le soutien de ma femme et mes enfants.

Où vous voyez-vous lorsque vous vous projetez dans l'avenir ?

J'aimerais travailler dans une radio privée comme animateur. Et puis, je suis à la disposition des jeunes qui voudraient apprendre le métier et y faire carrière.