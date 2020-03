Ile Maurice: Inondations à Bramsthan - L'heure est au bilan et au nettoyage

Un lendemain laborieux pour les habitants de Bramsthan. Après avoir fait face, en l'espace de moins de dix minutes, à des trombes d'eau boueuse qui déferlaient leurs cours et ont pénétré dans leurs maisons dimanche, ceux qui montrent du doigt des drains bouchés ou encombrés ont dû se retrousser les manches hier.

À l'instar de Ketsia Dardenne. Balai en main, elle pousse l'eau accumulée sur son porche. Ses proches sont à ses côtés et en font de même, munis de pelle ou encore de conteneur à glace pour enlever l'eau de la maison. «Cette pluie nous a fait perdre non seulement des biens matériels tels que la télé et les provisions mais aussi le matériel scolaire de mes deux enfants âgés de sept et neuf ans.» Cette habitante de Bramsthan déplore le fait qu'elle a également dû jeter à la poubelle plusieurs vêtements de ses enfants. «Il y a la crainte des microbes et autres maladies. Il ne faut prendre aucun risque.»

De son côté, Rajesh Leung raconte que cela fait un mois depuis qu'il a aménagé dans la région. «Les meubles sont neufs, les provisions ont déjà été achetées. J'ai pris un an pour assembler et construire cette maison. Et en l'espace de quelques minutes, l'eau boueuse a tout détruit !» Il tient toutefois à remercier les membres de sa famille qui sont venus lui prêter main-forte hier. «Déjà que j'ai quelques soucis de santé, ce n'est pas facile de se retrouver au fond d'un trou», dit-il, craignant le début d'une nouvelle journée sous la pluie.

Doriana Evenor, pour sa part, avance qu'elle a déjà vécu cette mauvaise expérience en mars 2008. «La dernière fois, c'était de l'eau qui avait pénétré dans la maison. Mais cette fois-ci, c'est de la boue. Les pompiers ont travaillé jusqu'à deux heures du matin.»

Par ailleurs, le ministre Sunil Bholah a tenu à rendre visite aux habitants de la région. Et il n'est pas venu les mains vides et a distribué du riz, du pain et des bouteilles d'eau, entre autres. «Ce n'est pas facile car nous savons que plus d'une cinquantaine de familles ont été affectées. On parle souvent de changement climatique mais l'on ne pensait pas que la situation allait se détériorer à ce point.»

En tout cas, les habitants de Bramsthan espèrent que Dame nature leur sera clémente.