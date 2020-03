Sénégal: Suite à un incendie ravageur - La localité de Sountoukolong revit grâce à une solidarité agissante

Il y a à peine deux semaines, le village à vocation agricole de Sountoukolong, dans le Département de Saraya (Région de Kédougou), a vécu des moments durs. Un incendie a tout consumé. Grâce à un élan de solidarité tous azimuts, la localité se reconstruit peu à peu et les appuis financier, matériel et en vivres arrivent de tout bord.

Cent vingt-cinq cases, 25 greniers, du maïs, de l'arachide, du mil... ainsi qu'un nombre important de bétail et de volaille ont été emportés par un violent incendie un matin de lundi, aux environs de 11 heures. L'enclavement du village de Sountoukolong, situé à environ 125 kilomètres de Kédougou, dans le Département de Saraya, dans la Commune de Sabodala, n'a pas facilité les initiatives de sauvetage.

En nous rendant sur les lieux samedi dernier, nous avons arpenté des chemins rocailleux et ravinés qui obligent notre chauffeur à rouler avec prudence. Pour ne rien arranger, l'absence de réseau téléphonique coupe entièrement le village du reste du monde. À notre arrivée, le décor reste toujours chagrinant.

Les stigmates de cases brulées, noircies et complètement rasées par le feu, restent encore vivaces. « Le feu est dû à l'explosion d'une batterie qui était en charge et qui devait servir à l'alimentation de son panneau solaire. Il a ravagé 125 cases, 25 greniers, du riz, du maïs, du mil, de l'arachide mais aussi des moutons, des chèvres, des coqs, des poules... Il a aussi calciné nos matériels agricoles », témoigne Amadou Tidjane Diallo, jeune du village qui nous guide, par la suite, au lieu où tout a commencé.

Sur place, il ne reste plus qu'une chambre béante, aux murs noircis par la fumée et fissurés sous l'effet certainement de la forte chaleur qui se dégageait des flammes. « Le propriétaire de la chambre, un jeune d'une trentaine d'années, était absent ce jour-là. Il y avait à l'intérieur sa maman ainsi que son épouse. Quand cela a explosé, elles ont fui et ont alerté les populations. Il y avait un vent très fort ce jour-là », ajoute Amadou Tidjane. Sa maison, située à quelques encablures de là, a aussi fait les frais de l'incendie.

Face à cette difficile situation, le village de Sountoukolong a reçu des soutiens et appuis de bonnes volontés. Les villages environnants ont été les premiers à venir au secours avec des vivres et des habits. « Ils viennent aussi nous aider à la reconstruction. Nous venons également de recevoir un appui important de la Commune de Sabodala et de la part de la société minière Sabodala gold operation (Sgo). Nous sommes très contents de ces différents appuis », témoigne le chef de village de Sountoukolong, Ibrahima Diallo. Mais il sollicite davantage d'appui en termes d'accès à l'eau, de pistes de production, de réseau téléphonique et d'emploi des jeunes.