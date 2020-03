Sahara Occidental: Les prisonniers sahraouis victimes de discrimination et de violations marocaines des droits de l'Homme

El-Ayoun Occupee — L'Association pour la protection des prisonniers politiques sahraouis a dénoncé la poursuite de l'exercice de la discrimination raciale et des violations des droits de l'Homme, commises par les autorités pénitentiaires marocaines contre les prisonniers politiques sahraouis du groupe "Gdiem Izik" .

L'Association sahraouie, a précisé dans un communiqué publié lundi, qu'elle a obtenu "des données concernant certains des prisonniers politiques du groupe "Gdiem Izik" et leurs conditions de détention précaires, en raison de la politique discriminatoire pratiquée à leur encontre".

Dans le même contexte, explique l'Association, "le prisonnier politique sahraoui du groupe de Gdiem Izik, Sidi Abdullah Abhah, qui se trouve à la prison de Tiflet 2, continue de vivre dans des conditions très difficiles sans la moindre attention ni intervention de l'administration pénitentiaire générale".

"Selon le dernier contact avec le prisonnier politique vendredi dernier, il s'est plaint d'une grave détérioration de sa santé, de fortes douleurs dans tout le corps et d'une fièvre accrue, provoquée par le manque d'assistance médicale", a dénoncé l'organisation sahraouie.

Plusieurs ONG dénoncent les violences marocaines

Dans son rapport annuel de 2019 sur les droits de l'Homme présenté au mois de janvier, l'ONG américaine Human Rights Watch, a enregistré "la détention continue de 23 Sahraouis par le Maroc après avoir été condamné à la suite de procès inéquitables en 2013 et 2017 sur la base d'aveux forcés, sans enquête sérieuse sur leur torture physique dans les postes de police et de la gendarmerie, après les affrontements qui ont éclaté suite au démantèlement violent et sanglant par les autorités marocaines du camp de protestation Gdeim Izik près d'El-Ayoun occupée, en 2010".

Dans un rapport sur l'état des droits de l'Homme au Sahara occidental occupé, l'Association des défenseurs des droits de l'Homme des Sahraouis (Codesa) a dénoncé les violations continues par l'occupant marocain des droits fondamentaux du peuple sahraoui, en particulier le droit à l'autodétermination et à l'indépendance.

La Codesa a abordé les violations commises par le Maroc au cours du mois de novembre 2019 dans le domaine des droits de l'Homme à l'égard des civils sahraouis dans les villes du Sahara occidental, où les services militaires et civils marocains continuent de confisquer les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels dans un déni flagrant du droit international, du droit humanitaire et des droits de l'Homme.

Malgré la sourde oreille du Maroc, ajoute la Codesa, "un groupe de pays de l'Union européenne continue de soutenir l'occupant marocain en continuant d'exproprier le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination de manière pure et simple sur la base d'une politique conspiratrice visant principalement à exploiter les ressources naturelles, minérales et halieutiques du Sahara occidental, notamment par la France et l'Espagne".