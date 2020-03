Cote d'Ivoire: Président de la BAD, à Dominique Ouattara - "Ce n'est pas facile parce qu'il nous faut parcourir les villages à pied"

Invité le lundi 9 mars 2020, par la Première Dame à visiter l'hôpital Mère-enfant de Bingerville, Akinwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement (Bad), a félicité Dominique Ouattara pour la qualité de l'édifice et du service et a appelé à ce que ce type d'initiative soit reproduit partout en Afrique.

« Vous m'avez donné de visiter un établissement hospitalier moderne qui n'a rien à envier à l'Europe. Vous démontrez ainsi que ce qui est ailleurs, il est possible de le faire ici chez-nous. Votre hôpital a acquis une réputation enviable en offrant des services de santé gratuits et de qualité aux femmes enceintes et aux enfants de la Côte d'Ivoire.

Madame la Première Dame, votre hôpital donne de l'espoir aux mamans et aux enfants. Vous avez massivement investi dans cet établissement, pour le bien des populations ivoiriennes. C'est un modèle à copier partout en Afrique », a lancé le président de la Bad, à l'endroit de Dominique Ouattara et de l'hôpital mère-enfant.

"Je suis moi-même né prématuré"

Selon lui, cette visite, notamment celle du service des prématurés, lui a rappelé son enfance. Car, dira-t-il : « Je suis moi-même né prématuré. Je me suis retrouvé en ces enfants que j'ai vu couchés dans des couveuses. Madame la Première Dame, vous êtes un exemple pour l'Afrique ».

Akinwumi Adesina a salué les actions de la Première Dame, car selon lui, les chiffres de la mortalité maternelle et infantile ne sont pas bons en Afrique. Citant le seul exemple de la Côte d'Ivoire, il a souligné que la mortalité maternelle est de 645 décès pour 100 mille naissances vivantes.

La mortalité néonatale est, quant à elle, de 34 décès pour 100 naissances vivantes, alors que le taux de mortalité pour les enfants de moins de 5 ans se chiffre, lui, à 89 décès pour 1000 naissances vivantes. « Votre hôpital est en train de changer tout ça. Vous donnez du service gratuit à des indigents qui constituent 25% de vos patients. Vous avez une équipe bien fournie avec un nombre incalculable de Professeurs. C'est ce genre de modèle que nous voulons en Afrique. (... ) Oui, la côte d'Ivoire est bancable, le Président Ouattara est bancable et vous-même, Madame Ouattara, vous êtes bancable », a-t-il terminé.

Dominique Ouattara : « Il a coûté 25 milliards F CFA et a été financé sur fonds entièrement privés »

Après lui avoir exprimé sa reconnaissance pour avoir accepté de réaliser cette visite, Dominique Ouattara a dit au président de la Bad que cet hôpital est le plus lourd projet porté par la Fondation (Children of Africa). Et que c'est l'ensemble de ses missions effectuées à travers le pays qui l'ont poussée à réaliser ce projet entièrement dédié à la mère et l'enfant. Un établissement inauguré en mars 2018.

« Il a coûté 25 milliards F CFA et a été construit et financé sur fonds entièrement privés, grâce au soutien de nos généreux donateurs. Sa construction répondait à l'objectif d'offrir aux mamans et à leurs enfants, des soins spécifiques et de haut niveau dont ils ont besoin », a spécifié Dominique Ouattara. Elle a ajouté que 25% d'indigents que prend en charge l'hôpital, sont traité gracieusement, « dans les mêmes conditions que ceux qui paient ».

Aka Aouélé: "mon rêve, pouvoir donner à notre pays un autre établissement de ce type"

Le ministre de la santé et de l'hygiène publique, Eugène Aka Aouélé, également présent à cette visite, a aussi félicité la Première Dame et promis de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait un autre hôpital de cette dimension. « Depuis que je suis à ce poste de ministre, mon rêve est de pouvoir donner à notre pays un autre établissement de ce type. Malheureusement, je n'y suis pas encore arrivé », a-t-il déploré.