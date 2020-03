Sénégal: Abdou Karim Sall, Ministre de l'Environnement - «Il faut un engagement collectif pour vaincre le péril plastique»

Le Comité régional de développement (Crd) spécial tenu hier 9 mars à Louga a permis au Ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, de revisiter, avec les acteurs concernés, les contours de la nouvelle loi relative aux déchets plastiques et qui requiert « un engagement collectif pour vaincre le péril ». « Quatre années après la loi de 2015, les importations des produits plastiques ont augmenté de 20% et la production industrielle en hausse de 7% », a-t-il révélé devant l'assistance composée de maires, d'autorités administratives et de services techniques pour mieux expliciter les contours de la loi de janvier 2020.

Evoquant d'abord le danger que constitue la prolifération des produits plastiques et les déchets qu'ils engendrent, le Ministre Abdou Karim Sall a égrené un chapelet de mesures et des sanctions à prendre dans la perspective de l'application de la loi qui entre en vigueur le 20 avril prochain. Sous ce registre, il a demandé aux préfets des trois départements et aux sous-préfets de toute la région d'organiser des Comités départementaux de développement en vue de mieux sensibiliser les populations sur les enjeux et les risques que pourrait encourir tout contrevenant et les dangers sur l'environnement.