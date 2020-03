Burkina Faso: Abdoul Ouedraogo aux souscripteurs de la cité ONEA - « On ne décerne pas le titre de meilleur promoteur immobilier de la sous-région à qui veut »

Le PDG de Abdoul service international, Abdoul Ouédraogo, a procédé, le samedi 7 mars 2020 sur le site de Zagtouli 2, à la remise officielle des clés des logements sociaux aux souscripteurs de la cité ONEA.

La Cité des fonctionnaires de l'ONEA a pris forme grâce à la société Abdoul service international. Le samedi 7 mars 2020, Abdoul Ouédraogo, le PDG de Abdoul service international, a procédé à la remise de 120 clés et les documents y afférents aux acquéreurs des villas situées à Zagtouli 2.

Selon la note technique du coordonnateur des travaux, Yanogo Hamza, de nombreuses commodités seront mises à la disposition des bénéficiaires et des populations locales, notamment une école primaire, des lieux de culte, un terrain de sport, des espaces verts, un centre commercial. «. Sur ce site, il n'y a pas de risque d'inondation. Tous les moyens techniques ont été mis à notre disposition pour la bonne exécution de ce projet », a-t-il assuré non sans avoir fait la promesse que d'ici le mois d'avril, le reste des logements sera livré.

Ce projet qui vise à terme 450 logements est le fruit d'une collaboration fructueuse entre la société Abdoul service international et l'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA). Ce sont des maisons de types F3 bâties sur 400m2 qui y ont été construites. Elles sont exclusivement destinées aux travailleurs de l'ONEA. Intervenant en sa qualité de porte-parole de la mutuelle des travailleurs de l'ONEA, Zakarie Paré a salué toutes les parties pour les moyens psychologiques et financiers mis à disposition pour atteindre ces résultats.

« Merci à tous ceux qui se sont investis dans l'ombre pour que l'œuvre soit une réalité. Aujourd'hui, je suis un homme comblé. Personne ne croyait au départ à l'aboutissement de ce projet. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous a accompagnés jusqu' à ce que nous soyons aujourd'hui face à la réalité ».

Pour sa part, le secrétaire général de l'ONEA, Lassina Sanou, s'est félicité de ce partenariat basé sur la confiance, la compréhension et la recherche permanente du compromis. Lassina Sanou ne s'est pas arrêté là. Il a aussi fait un plaidoyer auprès du PDG de Abdoul service international afin que cette cité puisse bénéficier de toutes les commodités adéquates pour offrir à leurs familles un cadre de vie meilleur.

Il s'agit, entre autres, de la desserte en eau de la cité et de son raccordement au réseau électrique national. « Les attentes sont nombreuses. Donc, faites tout et dans les meilleurs délais pour que cette cité soit convenablement et techniquement irriguée. C'est vrai que dans la ville de Ouagadougou, nous connaissons quelques difficultés dans la desserte en eau, mais faites en sorte qu'ici, on sente que c'est l' ONEA qui est là », a-t-il indiqué.

Pour sa part, le PDG de Abdoul service international, Abdoul Ouédraogo, s'est adressé aux acquéreurs à qui il a rappelé que la responsabilité civile et morale de prendre soin de leurs maisons leur revient désormais.

Avant de les inviter à encourager leurs collègues qui n'ont pas pu souscrire, pour diverses raisons, à s'engager résolument dans ce projet qui leur garantit l'acquisition de logements dans les meilleures conditions.

« Je tiens à m'adresser particulièrement aux travailleurs de l'ONEA. Vous pouvez compter sur nous car on ne décerne pas le titre de meilleur promoteur immobilier de la sous-région à qui veut. Nous avons signé un engagement avec le comité de pilotage. Si au bout d'une ou deux années, vous constatez des fissures ou des failles sur les murs de vos maisons, n'hésitez pas à nous interpeller. Nous sommes disposés à revenir reprendre si possible les travaux », a-t-il promis.

Abdoul Ouédraogo a par ailleurs affirmé qu'après cette remise, plusieurs autres cérémonies suivront car « la société Abdoul service international tient au respect de ses engagements.

Un homme digne se caractérise par le respect de la parole donnée », a-t-il ajouté pour terminer. Pour rappel, c'est le 2 mars 2019 qu'a été posée la première pierre de la cité ONEA de Zagtouli 2.

Propos du tout premier bénéficiaire de la villa, Isaïe Bombiri

« C'est un aboutissement heureux et je rends grâce à Dieu »

« J'avoue que c'est vraiment un grand ouf de soulagement parce que comme vous le savez, pour tout Burkinabè, fonctionnaire de surcroît, le rêve qu'on caresse le plus, c'est d'être chez soi. C'est un grand aboutissement et je rends grâce à Dieu pour cela.

Il faut dire que j'ai eu la chance de suivre les travaux avec un frère qui est aussi technicien, depuis l'implantation jusqu' à la finition. Et les techniciens de Abdoul Service aussi bien que ceux de l'ONEA ont été très ouverts, très sensibles aux critiques et autres suggestions.

Tout ce qu'il y avait comme points de non accord a été harmonisé. Les travaux ont été effectués dans les règles de l'art et je félicite le comité de pilotage et les techniciens de Abdoul Service qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'on puisse avoir cette belle villa ».