Seychelles: L'ouverture du Club Med aux Seychelles signifie 400 emplois potentiels pour les habitants

Le Club Med est à la recherche de candidats aux Seychelles, car l'hôtel recherche des personnes pour occuper plus de 400 postes avant son ouverture en octobre.

L'ancien Beachcomber Sainte Anne Resort & Spa rouvrira ses portes en tant que Club Med à la suite de rénovations pour transformer l'hôtel de 87 chambres en un complexe 5 étoiles de 295 chambres, avec son nouveau concept et ses nouvelles valeurs.

Lors d'un événement de deux jours la semaine dernière, la station a dévoilé ses plans aux habitants. Les participants ont pu découvrir les différents avantages de travailler avec le Club Med, qui compte environ 23 000 employés dans le monde.

Le directeur du projet des ressources humaines du Club Med Seychelles, Stephane Dhubert, a déclaré que le complexe apporte des valeurs fondamentales qui incluent la gentillesse, la liberté et la responsabilité.

«Grâce à cette présentation, nous espérons recruter des locaux comme animateurs et employés. Les animateurs créent des liens avec les clients à travers leur travail et leur personnalité dans leurs fonctions. Les animateurs participent à des spectacles, des divertissements et d'autres événements », a expliqué M. Dhubert.

Le directeur a déclaré: «Les employés occupent des postes classiques trouvés dans l'industrie hôtelière, mais surtout, ils doivent partager les mêmes valeurs que le Club Med.»

((Micheal Thomas) Photo License: All Rights Reserved

«Au-delà des compétences commerciales, le Club Med souhaite recruter de vraies personnalités. Le sens du service, l'esprit d'équipe, l'intelligence émotionnelle et la créativité sont au cœur même de l'esprit du Club Med », a déclaré M. Dhubert.

Lors de l'événement en plein air sur le terrain du Musée national d'histoire de Victoria, les habitants ont reçu des informations sur le concept du Club Med, sa philosophie, ses stations balnéaires dans le monde et sa politique de ressources humaines à travers des présentations et des entretiens individuels.

Club Méditerranée SA, communément appelé Club Med, est une société anonyme française spécialisée dans la vente de vacances tout compris dans un certain nombre de "villages de vacances" dont elle est propriétaire et opérant dans un certain nombre d'endroits généralement exotiques à travers le monde. Le Club Med gère actuellement plus de 70 complexes hôteliers.

Les futurs collaborateurs du Club Med Seychelles auront l'opportunité de travailler hors des Seychelles - 115 îles de l'ouest de l'océan Indien - via sa politique de mobilité internationale.

"Nous invitons tous ces jeunes seychellois qui veulent vraiment vivre une expérience Club Med unique à venir nous rejoindre car ils pourront booster leurs compétences, se surprendre et tisser des liens authentiques avec plusieurs collègues de nationalités différentes", a déclaré M. Dhubert.

Le Club Med a commencé à discuter avec l'Académie du tourisme des Seychelles pour travailler ensemble à la formation et au recrutement des bonnes personnalités pour la station.

Flavien Joubert - directeur général de l'académie - a décrit le nouveau concept comme innovant et merveilleux. "Cependant, ce concept existait dans une certaine mesure aux Seychelles et pratiqué par le Club Vacanze à Praslin, mais est ensuite venu les complexes quatre et cinq étoiles et le concept a disparu", a expliqué M. Joubert.

Selon M. Joubert, ce concept fera partie de la formation continue de l'académie, car une délégation de l'académie était à Maurice pour découvrir ce que proposait le Club Med.