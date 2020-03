Congo-Kinshasa: Mois de la femme. Joana Kamala - « La femme en RDC se sous-estime énormément »

Actrice humanitaire, Joana Kamala est présidente de l'ONG Kam Foundation, une organisation œuvrant essentiellement dans le secteur humanitaire. Dans le cadre de ses activités, elle a été présente dans l'est du pays notamment dans le Nord-Kivu, dans le cadre de la conscientisation des populations pour la prise du vaccin de lutte contre le virus Ebola.

Dans une interview accordée le 10 mars au Courier de Kinshasa, l'activiste a donné son point de vue quant à la situation de la femme en RDC. Pour Joana Kamala, la femme congolaise se sous-estime énormément. Elle attribue cette situation aux croyances populaires voire ancestrales. Mais elle pense que la femme congolaise est capable de faire plus. « Moi, je pense que la femme en RDC se sous-estime énormément. Elle ignore toutes ses capacités, les talents qu'elle peut mettre en avant pour essayer d'apporter le changement. Malheureusement, c'est ce que nous ont fait croire nos parents, notre société, nous disant que la femme est incapable d'apporter un quelconque changement », note-t-elle, ajoutant que ces préjugés sont d'avance non fondés.

Joana Kamala illustre ses appréhensions par des exemples dont le cas des foyers où, pour une raison ou une autre, le père est soit parti soit démissionnaire. Ici, fait-elle observer, c'est la femme qui prend en charge le ménage. Par contre, elle note une avancée significative par rapport à la femme des années 1990. « On voit de plus en plus ce qui était rare voire difficile à l'époque devenir fréquent et intense », fait-elle remarquer. La présidente de l'ONG Kam Foundation encourage, par ailleurs, les femmes à se battre chacune dans son domaine et dans son milieu de vie pour produire le changement puis imprimer la marque féminine dans le développement de la RDC.

Par rapport à cette célébration, Joana Kamala n'est pas d'avis que tout ne devrait s'arrêter qu'au mois de mars, moment pendant lequel l'on organise des marches, on imprime des pagnes. Selon elle, c'est plutôt un travail quotidien qui doit se faire en investissant dans la femme, la pousser à aller de l'avant, à s'émanciper et à prendre conscience de sa vraie valeur. Joana Kamala soutient également l'idée d'une organisation des états généraux de la femme par le ministère chargé du Genre, Famille et Enfant car, pense-t- elle, toutes les femmes n'ont pas les mêmes problèmes. De son avis, le gouvernement devrait s'investir dans cette optique alors que les hommes devraient, de leur côté, suivre le pas.

Adressant un message aux femmes de manière catégorique, Joana Kamala les a exhortées à ne pas baisser les bras. « A toutes les jeunes filles, je vous encourage de ne pas baisser les bras », dit-elle. Quant aux femmes au foyer, la présidente de l'ONG Kam Foundation les a encouragées en ces termes : « Vous êtes admirables et vous êtes les seules à faire ce que vous faites ». Elle a enfin appelé toute la communauté à accompagner les femmes dans leur épanouissement.