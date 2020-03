Congo-Brazzaville: Sport de maintien - Saturday Bootcamp veut construire un complexe multisport à Brazzaville

Au cours d'une assemblée générale, le 7 mars à Brazzaville, les membres de l'association Saturday Bootcamp ont émis le souhait d'ériger dans les prochains mois un espace omnisport de distraction à travers le sport.

Depuis sa création en 2018, cette structure milite pour le maintien en forme de ses membres et la vulgarisation du vivre ensemble grâce au sport. Pour bien mener ses activités, l'association Saturday Bootcamp réfléchit sur un projet de construire dans la ville capitale une grande salle moderne où les travailleurs et sportifs actifs pourront pratiquer la gymnastique, le fitness et autres disciplines de mise en forme.

« Nous sommes une association qui fait la promotion de la pratique sportive puisque nous nous réunissons chaque matin autour des entraînements sportifs. Notre projet sur l'installation d'une infrastructure de sport verra bientôt le jour. Elle sera ouverte 24/24 à tous ceux qui veulent prendre soin de leur corps et de leur esprit », a expliqué Loïc Mackosso, président de l'association sportive Saturday Bootcamp.

Les membres de Saturday Bootcamp ont également parlé des possibilités d'améliorer la visibilité de leur organisation. Pour ce faire, ils souhaitent mobiliser, d'ici décembre, la somme de trois millions de francs CFA.

Selon Rodrigue Dinga Mbomi, président de la ligue du sport de travail du département de Brazzaville, les activités de cette association répondent aux objectifs de la ligue, notamment la promotion de la pratique du sport par les travailleurs. « Les initiatives de cette association sont louables et si nous avons ce genre de structure dans chaque arrondissement de Brazzaville, le sport de travail évoluera rapidement. Et par conséquent, les travailleurs seront plus compétents, plus productifs et toujours en forme », a-t-il dit.