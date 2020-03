Congo-Brazzaville: Education - L'Inrap présente de nouveaux manuels scolaires

La collection « futur simple » des manuels de français des classes de seconde et de terminale édités par Nathan ont pour but de former les élèves aptes à intégrer la globalisation sous le prisme de la francophonie.

Le directeur général de l'Inrap a expliqué dans son allocution que ces manuels de lycées sont des outils pédagogiques qui regroupent des contenus et savoirs nécessaires à l'enseignement contrairement aux ouvrages scientifiques parascolaires et autres supports didactiques.

Ils remplissent des fonctions didactiques, pédagogiques et sociales, a-t-il souligné. « Les programmes scolaires constituent donc le terreau où s'enracinent les trois fonctions de base du manuel. Les programmes scolaires s'imposent à tous enseignants et élèves sur l'ensemble du territoire national. Le manuel prescrit au programme tient lieu d'ouvrage de référence et garantit en principe un égal accès aux savoirs », a-t-il indiqué.

D'après les communications données par les experts de l'Inrap, les manuels prennent en compte les exigences de la réalité culturelle des élèves dans leur milieu spécifique.

Ils ont pour objectif de construire des compétences citoyennes et didactiques aux élèves ; de découvrir et d'apprécier les genres littéraires inscrits aux programmes. Ces manuels donnent l'occasion aux élèves de s'entrainer à la lecture de tout genre et types de textes et images afin d'acquérir progressivement les outils de lecture et d'analyse adaptés.

La collection Future simple permet aussi d'acquérir des méthodes de travail tout en découvrant celles propres aux différents exercices écrits du baccalauréat.

Interrogé sur la présence de ces manuels dans les programmes scolaires, l'inspecteur des lycées zone II, Niari, Sylvain Mpoussoukou a indiqué qu'ils attendent des contributions supplémentaires car ces collections viennent de s'ajouter aux programmes scolaires. Toutefois, Sylvain Mpoussoukou a souligné la faible apparition des auteurs congolais.

Le délégué pédagogique, Benjamin Ahounou, a, pour sa part, déclaré que ces manuels concernent le programme des pays francophones. Ils ont été présentés à l'Inrap pour faire de l'institut une maison qui détient toute la collection de la sixième en terminale. « Cette collection s'appuie sur la compétence où l'enfant peut travailler tout seul, à condition d'avoir un bon niveau de français. Les innovations peuvent être apportées parce que la durée de vie d'un livre au programme est de cinq ans et à partir de la troisième année on peut réfléchir si on a omis des erreurs pour corriger à la prochaine édition », a-t-il dit.