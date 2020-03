Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite Ligue 1 - Tongo FC n'y arrive toujours pas

Tongo football club a concédé le samedi face à l'Etoile du Congo sa treizième défaite de la saison (1-2) et se rapproche de plus en plus vers une descente en Ligue 2.

Tongo FC vit sa saison la plus compliquée depuis qu'il évolue en Ligue1. Les portes de la relégation lui sont grandement ouvertes d'autant plus qu'il ne compte que sept points après vingt journées et n'a plus savouré la moindre victoire depuis le début de l'exercice 2019-2020. Et pourtant ce n'est pas le talent qui lui manque pour gagner des rencontres. L'équipe débute parfois bien les rencontres avant de se perdre en mi-chemin comme ce fut le cas contre l'Etoile du Congo en match comptant pour la 20e journée. Tongo FC avait ouvert le score avant de se faire rejoindre et même dépasser. Ce qui témoigne son incapacité à tenir un résultat.

Lors de la précédente journée, cette même équipe a donné des sueurs froides aux Diables noirs, actuellement troisième au classement. Les Diablotins s'imposaient difficilement 3-2 après s'être fait rattraper au score (2-2). Tongo FC est à la recherche de quelque chose qui lui manque pour signer enfin sa première victoire et enchaîner pour relever le pari de maintien. Tongo FC compte sept points de moins que l'AS Cheminots, l'actuel barragiste. Les six derniers matches qui lui restent notamment contre Cara, V Club, l'AS Cheminots, Racing club de Brazzaville, Patronage et AS Otoho doivent être considérés comme des finales.

Si Tongo se rapproche de la relégation, l'AS Otoho file, quant à elle, vers le titre. Elle a dominé le 7 mars au stade Alphonse-Massamba-Débat le RCB sur un score de 2-0. L'AS Otoho compte désormais 52 points. La Jeunesse sportive de Talangaï (JST) a aussi amélioré son compteur en dominant V Club Mokanda 4-0. La JST consolide sa deuxième place avec 41 points devant les Diables noirs (36 points) qui ont battu l'AC Léopards 3-0, le dimanche au stade Alphonse-Massamba-Débat. Le FC Kondzo (32 points) se maintient à la quatrième place malgré son match nul à Pointe-Noire 1-1 face à l'AS Cheminots.

Le Cara qui a concédé un nul de 3-3 face à l'Interclub est cinquième avec 31 points. L'Etoile du Congo occupe le 6e rang avec 30 points devant AC Léopards de Dolisie et Patronage Sainte-Anne (25 points chacun). Patronage Sainte-Anne a courbé l'échine face à Nico- Nicoyé 1-2. Le club ponténégrin se classe désormais onzième avec 19 points derrière Interclub et V Club (23 points) puis devant le RCB (18 points), l'As Cheminots (14 points) et Tongo FC (7 points).