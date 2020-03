Congo-Brazzaville: Université protestante du Congo - Denis Mukwege fait docteur honoris causa

Pour l'institution universitaire, cette élévation, initiative de sa Faculté des médecines, est un signe de reconnaissance pour son courage à soutenir les faibles dont les femmes victimes des violences sexuelles basées sur le genre.

La cathédrale du centenaire de l'Eglise du Christ au Congo (ECC) a abrité, le 10 mars, la cérémonie de décernement de titre de docteur honoris causa au médecin directeur de l'hôpital de Panzi et Prix Nobel de la paix, le Dr Denis Mukwege, sous la décision signée par le recteur par intérim de cette institution universitaire, le Pr Daniel Mampunza ma Miezi.

Pour le président du jury et doyen de la Faculté des médecines à l'Université protestante du Congo (UPC), le Pr Richard Matanda, c'est l'engagement du gynécologue congolais « à soutenir les faibles et particulièrement les victimes de violences sexuelles basées sur le genre » qui a poussé cette alma mater à lui décerner ce titre honorifique. Le jury a ainsi retenu quatre éléments qui ont permis à l'UPC de faire du Dr Denis Mukwege docteur honoris causa. Il s'agit de la création de l'hôpital de Panzi, qui prend en charge les femmes victimes des violences sexuelles, la création de la Fondation Panzi ; sa lutte acharnée et sans relâche contre les violences sexuelles basées sur le genre ainsi que l'obtention de nombreux prix dont le Prix Nobel de la paix en 2018.

Un appel à l'action

La leçon publique faite par le prix Nobel de la paix, le Dr Denis Mukwege et récipiendaire du doctorat honoris causa, comme seconde partie de son épreuve, a été un appel à l'action et à l'engagement de tous les Congolais afin que les massacres ne restent plus impunis, pour mettre fin à la situation d'insécurité et de violences que connaît l'est de la RDC, en particulier et le pays tout entier, en général. Il a interpellé l'intellectuel congolais afin de mettre son savoir au profit du peuple que de ne se limiter à la gloire de ses nombreux diplômes obtenus.

Le gynécologue congolais dont le travail et l'engagement dans le traitement des femmes victimes des violences sexuelles lui a valu le surnom de « réparateur des femmes » est longuement revenu sur la situation d'insécurité que vivent la population de l'est de la RDC. Après les prémisses posées, le Dr Denis Mukwege, qui a dédié ce doctorat ou cette honorification à toutes les personnes engagées dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, a proposé « un chemin pour avoir de nouveaux horizons pour le peuple congolais, mettre fin aux violences sexuelles basées sur le genre sur toute l'étendue du pays, etc. »

Parcourant la situation des droits de l'homme et de l'exploitation des richesses du pays depuis l'époque coloniale, le prix Nobel de la paix pense que le temps était venu pour que chacun agisse en vue de changer l'image de la RDC et mettre fin aux calvaires de sa population. Il a donc saisi cette occasion de son décernement du titre de docteur honoris causa pour lancer solennellement cet appel.

L'ECC honore son digne fils

«Aux grands hommes, la partie est reconnaissante », lit-on sur le fronton du Panthéon français. Le décernement de ce titre honorifique au gynécologue a été, à en croire le chancelier, président et représentant légal de l'ECC, le pasteur André Bokundoa-bo-Likabe, une façon pour l'Eglise d'honorer son fils qui, de son côté, lui a également fait honneur avec tous les diplômes et tous les titres engrangés à travers le monde. « C'est pourquoi j'ai ordonné à l'UPC de lui décerné ce titre pour récompenser son action et son engagement », a expliqué le président de l'ECC.

Ainsi, à travers l'UPC, l'Eglise protestante de la RDC se sent également honorée par cette élévation du Dr Denis Mukwege. Le doctorat honoris causa, indique-t-on, est la plus haute distinction décernée par une université à une personnalité ayant posé sa marque dans un domaine particulier pour reconnaître sa compétence dans les domaines ou facultés organisées par cette institution. Il met à l'honneur des personnalités appartenant à des sphères extra-académiques mais également l'université, qui leur décerne ce titre. Ce titre honorifique, qui permet donc à une université de souligner l'œuvre d'une personnalité ou son implication dans une communauté, offre aussi une visibilité à l'université et encourage la participation du docteur honoris causa au fonctionnement de cette dernière.