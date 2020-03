Cote d'Ivoire: Transports terrestres - Ahmed Diomandé, Dircab du ministre Amadou Koné - "Voici les fonctions de l'arti et de l'Amuga"

Le jeudi 5 mars 2020 à la salle de conférence du 21ème étage de l'immeuble Postel 2001, les premiers responsables de l'Autorité de Régulation du Transport Intérieur (ARTI) et de l'Autorité de la Mobilité Urbaine du Grand Abidjan (AMUGA) ont pris fonction.

Cette cérémonie a été présidée par le directeur de cabinet du ministère des Transports, Ahmed Diomandé, représentant le ministre Amadou Koné. Celui-ci a rappelé les enjeux liés à la création de ces nouvelles structures, l'ARTI et l'AMUGA.

Selon lui, il s'agit pour le Gouvernement de travailler à impacter positivement le quotidien des populations en termes de mobilité : « L'ARTI permettra de lutter efficacement contre la fraude et de mettre un terme au désordre constaté dans le secteur, tandis que l'AMUGA va anticiper les évolutions résultant du développement territorial du Grand Abidjan avec l'élaboration de plans de déplacements urbains ».

MM. Demba Diop et Kouakou Romain, ont pris fonction, respectivement en qualité de président et de directeur général de l'AMUGA. Quant à l'Autorité de Régulation du Transport Intérieur (ARTI), Albéric Kakou et Désiré Assamoua Nzi, en sont respectivement président et directeur Général.

Les nouveaux responsables de l'AMUGA et l'ARTI se sont réjoui de la confiance placée en eux et ont traduit toute leur reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et au ministre des Transports, Amadou Koné. Ils ont exprimé leur détermination à tout mettre en œuvre pour réussir les missions qui leur sont confiées.

La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du cabinet du ministre des Transports, des responsables des structures sous tutelle exerçant dans le domaine des transports terrestres (QUIPUX, STL et CITRANS) et du directeur général du Haut Conseil du Patronat des Entreprises de Transport Routier, Diaby Ibrahim.