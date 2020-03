Burkina Faso: Coronavirus - Comment le couple Karambiri a été atteint

Ce que l'on craignait est finalement arrivé au Burkina Faso. En effet, le coronavirus a débarqué au pays des Hommes intègres. Il s'agit d'un couple qui a séjourné en France, selon les informations données par le ministre de la Santé du Burkina Faso, le 9 mars dernier.

D'après nos informations, il s'agit d'un couple, religieux et célèbre, qui a été infecté par ce virus qui fait trembler le monde. Une troisième personne, proche du couple, a été placée en observation. Comment le pasteur Mamadou Karambiri et son épouse ont-ils été atteints par la maladie ? Nous avons cherché la réponse.

A l'heure actuelle, peu d'informations ont circulé par rapport à ces premiers cas de coronavirus détectés au Burkina Faso. Mais l'on sait, sur la base des déclarations de la ministre Claudine Lougué, que le couple a séjourné à Mulhouse en France.

De ce qui ressort de nos recherches, lesdites personnes ont pris part à un séminaire de prière dit « La porte ouverte chrétienne » dans l'église « megachurch », à Mulhouse, bâtie par des courants évangéliques américains.

Cette rencontre de prière qui a rassemblé environ 2 000 personnes, s'est déroulée du 17 au 24 février dernier. Beaucoup de fidèles sont repartis de ce rassemblement religieux, contaminés. Les choses sont allées très vite en début mars.

Le ministère français de la Santé déclare avoir détecté 7 cas confirmés dont 5 au sein d'une même famille contaminés « au cours d'un rassemblement religieux de plusieurs milliers de personnes, du 17 au 24 février, sur le site de l'église La Porte ouverte chrétienne ».

L'église en question, alertée dans la foulée, va réagir en annulant des cultes car « plusieurs cas avérés de personnes ayant contracté le coronavirus ont participé à la semaine de jeûne, du 17 au 21 février passé ».

Cette église reste fermée jusqu'au 17 mars prochain. Il est alors demandé à tous les participants à la prière de « se surveiller » et se signaler au cas où ils présenteraient des symptômes du virus : fièvre, difficultés respiratoires, maux de tête, courbatures, état grippal et toux. Les choses n'ont fait que s'accélérer.

« Le 4 mars, la préfecture du Haut-Rhin annonce la contamination de dix personnes dans le département, en lien avec cet événement. Elle appelle aussi les participants à être vigilants et à contacter le 15 en cas de symptômes. Le lendemain, jeudi 5 mars, ses craintes de dissémination deviennent réalités, avec des cas identifiés parmi les fidèles dans de nombreuses régions, dont certaines épargnées jusqu'à présent par l'épidémie. Dans le Haut-Rhin, le nombre de personnes contaminées a été multiplié par huit en 48 heures, avec 81 cas confirmés le 6 mars au matin. Mais le nombre de cas pourrait être beaucoup plus élevé, car le test diagnostique est désormais réservé aux personnes présentant les symptômes les plus graves », a rapporté notre confrère français Le Figaro.

Selon les dires de plusieurs personnes ressources, le rassemblement de « La porte ouverte chrétienne » dans l'église « megachurch » à Mulhouse, a été un foyer de contamination, à une échelle importante, du coronavirus. De quelle manière ?

Nos confrères français y ont répondu : « Il y a beaucoup de partage, c'est un contexte propice à la contamination », juge le médecin Jonathan Peterschmitt, fils du pasteur de cette église, lui-même contaminé, comme plusieurs membres de sa famille. « Quand on prie ensemble, on peut se tenir par la main », complète Nathalie Schnoebelen, soulignant qu'à ce moment-là, les précautions liées au virus n'étaient pas encore de mise.

Un avis partagé par le docteur Patrick Vogt : « Nous avons eu sous nos yeux un modèle expérimental extraordinaire ! Ils sont restés plusieurs heures et plusieurs jours ensemble, s'embrassant, se touchant, ayant une grande proximité du fait de leur pratique religieuse, explique ce médecin généraliste de Mulhouse, à L'Alsace. A partir du vendredi 21 février et durant quelques jours, la plupart des participants présentaient un syndrome grippal, se sont soignés d'eux-mêmes, ont vu leur médecin généraliste, sont passés aux urgences. Nous sommes sans doute le plus grand foyer de coronavirus de France ».