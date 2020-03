Burkina Faso: El Hadj Omar Tapsoba, SG MPP de l'arrondissement 7 - « Nous avons eu un fauteuil qui coûte cher et nous n'allons pas le perdre aussi facilement»

Le secrétaire général de l'arrondissement 7 de Ouagadougou, au compte du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), El Hadj Omar Tapsoba, au cours d'une campagne de délivrance gratuite de cartes nationales d'identité, le 9 mars 2020 dans son arrondissement, s'est indigné contre les actions perpétrées par les syndicats ces derniers jours. Pour lui, le Secrétaire général de la CGTB, Bassolma Bazié, et ses militants sont dans une démarche de déstabilisation du pays.

La population de l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou était en joie le 9 mars dernier. Pour cause, leur secrétaire général, El Hadj Omar Tapsoba, a initié une campagne de délivrance gratuite de CNIB pour les fils et filles de l'arrondissement. « Nous estimons entre 500 à 1000 les CNIB que nous voulons donner à nos militants.

Selon l'évolution et l'engouement, nous allons reconduire cette opération dans les jours à venir, pour que tous nos militants qui sont convaincus et qui croient en notre président, aient leurs outils, notamment la carte d'identité. Ces cartes sont non seulement pour les populations, mais aussi pour les militants de notre parti», a-t-il déclaré. Ce dernier a par ailleurs appelé les militants de son parti, le MPP, à se faire établir des cartes d'identités car, a-t-il dit, « c'est avec cet outil que nous pourrons installer le président du Faso confortablement dans son fauteuil qui est taillé à sa valeur».

A cet effet, il a laissé entendre que le fauteuil de Kosyam est taillé sur mesure pour le président Roch Marc Christian Kaboré et ne saurait revenir à « un plaisantin ». « Nous avons eu un fauteuil qui coûte cher et nous n'allons pas le perdre aussi facilement », a-t-il soutenu. Concernant les grèves à répétition, dont la dernière porte sur la question de l'IUTS, El Hadj Omar Tapsoba pense que loin d'être des actions syndicales, ce sont des actions purement politiques dont le but principal est de déstabiliser le pays. Concernant les dires de Bassolma Bazié qui a appelé les tavailleurs à faire des « frappes chirurgicales et précises contre le gouvernement ».

El Hadj Omar Tapsoba prévient : «Nous disons à Bassolma Bazié que nous sommes prêts, et que nous l'attendons. Par contre, ce que nous allons faire, ce sont des frappes chirurgicales sur sa moto. La fameuse moto qui est venue le transporter pour fuir lors d'une de ces marches ».

Quant à la réélection de son candidat à la magistrature suprême, le SG du parti au pouvoir dans l'arrondissement 7 se dit très confiant. « Malgré les grèves voilées, malgré les soi-disant grèves syndicales, le président du Faso continue de faire des réalisations pour le bonheur de la population. N'en déplaise à nos détracteurs, mais qu'ils reconnaissent que le président Roch Marc Christian Kaboré a fait et continue de faire du bon boulot et que son mandat est positif ».

Le SG de l'arrondissement 7 a, par la même occasion, signifié que les Burkinabè savent et comprennent la réalité, voilà pourquoi ils vont voter son parti à 70% lors des scrutins de 2020. Selon Adja Awa Sawadogo, secrétaire générale des femmes de l'arrondissement 7, à travers la subvention d'établissement des CNIB, le SG de l'arrondissement 7, El Hadj Omar Tapsoba, a une fois de plus démontré qu'il est quelqu'un de bien.

« Nous n'avons vraiment pas de mots pour dire merci à ce monsieur qui, jour et nuit, se bat au quotidien pour subvenir aux besoins des populations de cet arrondissement. Il a une fois de plus confirmé qu'on peut lui faire confiance. Cette opération est à sa troisième phase », s'est-elle réjouie.