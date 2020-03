Madagascar: Andry Rajoelina - Aides d'urgences pour le Sud

Eau et électricité pour tous. C'est ce que prévoit le « velirano » numéro 2 du président Andry Rajoelina. Le Chef de l'Etat persiste et signe dans son combat contre la sécheresse dans le Sud du pays, en apportant des solutions durables.

Lundi dernier, accompagné de son épouse Mialy Rajoelina, il a effectué une nouvelle descente dans les districts et communes les plus touchés par le « kere ». Il s'agit de sa deuxième visite dans le quartier d'Ankalangasa, Commune rurale d'Androka, District d'Ampanihy. Si lors de sa première venue, il a offert des aides d'urgences et des solutions à court terme en allouant des camions citernes pour transporter l'eau vers les villages. Cette fois-ci, le couple présidentiel a amené des matériels de forages pour tenter d'éradiquer le fléau. L'objectif est que pendant toute l'année, la population du Sud puisse avoir accès à l'eau potable. Et ce, de manière gratuite, a-t-il martelé. Dans cette partie de l'île, la pluie ne tombe que rarement chaque année.

D'où les problèmes de sécheresse et le « kere » qui ont sévi dans le Sud depuis plusieurs décennies. Comme solution à long terme, Andry Rajoelina propose la multiplication des forages. Aussi, le 9 mars dernier, une machine à forages a été implantée à Ankalangasa. Après avoir creusé à plus de 100 m de profondeur, l'eau potable a été vue pour la première fois dans l'Androka. D'après les explications, l'on compte plus de 2000 bénéficiaires dans cette localité. Durant cette descente, le président de la République a annoncé la venue prochaine de cinq autres matériels de forages qui vont être implantés dans tous les districts et communes des régions Androy et Anosy. Et ce, afin que tout le monde puisse avoir accès à l'eau potable. Par ailleurs, Andry Rajoelina et son épouse Mialy Rajoelina ont aussi lancé le « Tsena mora » à Ankalangasa.

Désormais, la population locale va pouvoir se procurer de produits de premières nécessités à prix abordables . Force est de rappeler que les habitants d'Androka figurent déjà parmi les bénéficiaires du projet FIAVOTA qui consiste à appuyer financièrement les ménages les plus vulnérables.

Véritable défi. Après Androka, le Chef de l'Etat et son épouse se sont rendus dans la capitale de la Région Anosy où un meeting populaire a notamment été organisé devant l'hôtel de ville de Fort Dauphin. Une occasion pour Andry Rajoelina d'annoncer la mise en oeuvre de plusieurs projets sociaux. Entre autres, la construction du terrain « manara-penitra » pouvant accueillir des matchs internationaux, l'installation d'une université pour les « Zanak'Anosy », mais aussi et surtout, la réhabilitation de la route nationale n°13 reliant Ihosy - Fort Dauphin. Comme la RN44 à Ambatondrazaka, la RN13 qui était un véritable cauchemar pour la population du grand Sud pendant plusieurs décennies, représente un véritable défi pour le régime Rajoelina. Les discussions sont en cours avec l'Union Européenne en vue de la réalisation de ce projet d'envergure. Le président Andry Rajoelina a annoncé que la RN13 doit être terminée avant la fin de son mandat.

Balisage électrique. Désormais, l'aéroport de Fort-Dauphin pourra recevoir des vols internationaux et des vols de nuit. En effet, lors de ce déplacement, le Chef de l'Etat a inauguré le balisage électrique nouvellement installé au niveau de cet aéroport. Un balisage alimenté par énergie solaire. 200 signalisations lumineuses ont été installées le long de la piste. Fort-Dauphin est donc le sixième aéroport de Madagascar disposant de balisage après Antananarivo (Ivato), Mahajanga, Toliara, Toamasina et Nosy-Be. C'est aussi le premier aéroport de l'Océan Indien équipé de balisage électrique solaire. 4 800 000 000 Ariary. C'est le budget que l'Etat a alloué pour financer la remise aux normes de cet aéroport afin qu'il puisse être conforme aux critères de l'Aviation Civile de Madagascar. Cette initiative vise à la promotion du secteur tourisme.

Andry Rajoelina a aussi annoncé l'installation avant la fin d'année d'une usine de fabrication locale de compléments alimentaires à Fort-Dauphin. Accompagné de son épouse Mialy Rajoelina, il a visité le terrain qui pourrait abriter cette usine. Le projet devrait être financé par la Fondation Mérieux avec NUTRISET, en collaboration avec l'Association FITIA présidée par la Première Dame. Comme la population des autres villes, celle de Faradofay a également reçu les lampes solaires de la part du président qui a aussi remis trois camions bennes, des bacs à ordures, un camion citerne et un compacteur pour la commune. Les préfectures d'Amboasary et de Fort-Dauphin ont également reçu un véhicule 4×4 chacun.