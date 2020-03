Madagascar: Rock - Overdoze reprend Avenged Sevenfold, Arch Enemy et Bullet For My Valentine

Le rock band Arch Enemy, un rock du nord européen

C'est reparti pour les évènements « Elevator tribute » avec Overdoze, cette fois-ci, au Point d'Exclamation Lounge Bar à Analakely samedi à partir de 15 h. Au menu, il y aura des hommages à trois groupes : Avenged Sevenfold, Arch Enemy et Bullet For My Valentine. Ces trois formations étrangères représentent la nouvelle génération du rock et metal international. De plus, si ces après-midi métal au Point d'Exclamation laissait la part belle au groupe masculin. Il y aura une chanteuse cette fois, la jolie Marilyn Ralaimihoatra. Elle sera entourée par Andry Christian Ravaojanahary, Toky Razafimiarana, Malakian Mamitiana et Narihasina Andrinarahana.

Pour ce concert, le public plongera plutôt dans une ambiance heavy metal. Surtout le style californien, avec Avenged Sevenfold. Possédant à son actif des disques comme « City of evil », « Nightmare », « Hail to king »... . Arch Enemy est par contre originaire de la Suède, plutôt orientée vers le death metal mélodique, les textes ont fait la renommée de ce rock-band. Et surtout, de sa chanteuse, Alissa White-Gluz, à faire damner un eunuque en enfer. Enfin, Bullet For My Valentine, est né en Pays de Galles. Pays du rugby et des nectars des dieux. Un groupe qui a réussi à apposer son nom aux Etats-Unis avec des albums comme « The poison », « Scream aim fire »...