Madagascar: Exposition - Gros plan sur les « Baobabs Citernes »

Une exposition photographique sur les baobabs citernes et le carnet de voyage s'est déroulée à la Galerie INDIGO à Antsiranana depuis le 28 février , et sera clôturée le 25 mars prochain. D'après l'exposant Cyrille Cornu, l'idée sous-jacente est de permettre au public de découvrir un univers fascinant, celui d'hommes et de femmes qui pour survivre, ont fait alliance avec les baobabs.

L'exposition a pour thème les baobabs citernes du sud de Madagascar. Dans cette partie de l'île, sur le plateau Mahafaly, les baobabs font l'objet d'une pratique singulière. Leurs troncs sont évidés pour y aménager de vastes citernes. Dans cette région, sans lac ni rivière, où il ne pleut que quelques fois par an, les baobabs citernes permettent de stocker des réserves en eau. Cette exposition photographique invite le public à découvrir l'univers fascinant d'hommes et de femmes qui pour survivre, ont fait alliance avec les baobabs. De manière générale, l'objectif est de faire découvrir avec une grande diversité de supports comme les films, livres, carnets de voyages, participations à des émissions tv, le patrimoine biologique et culturel exceptionnel que représentent les baobabs. Ce patrimoine reste encore trop mal connu. « On ne parle bien souvent que de l'Allée des Baobabs ou du baobab de Majunga. La diversité et la richesse de ce patrimoine est infiniment plus grande que ces quelques sites emblématiques de l'île. Faire découvrir dans leur diversité et leur beauté, les baobabs renforcera l'attention du peuple malgache et du public en général. Ce qui aidera à la sauvegarde et la protection des baobabs », a-t-il confié.

Protecteur farouche. Le baobab fascinait Cyrille Cornu depuis son jeune âge. « Lorsque j'étais enfant et que nous vivions au Sénégal avec mes parents, un baobab puissant est trôné dans le jardin. Ce géant a marqué mon enfance, mes jeux. J'avais dix ans, et ce souvenir au quotidien a refait surface », raconte-t-il. Electron libre, scientifique, naturaliste, photographe mais aussi documentariste, Cyrille Cornu a mené quinze années durant des recherches articulant biodiversité et information spatiale. Depuis neuf ans, il se consacre à l'étude des baobabs de Madagascar pour lesquels, il voue une véritable passion. Auteur de nombreuses publications sur le sujet, il organise chaque année des expéditions au cœur des forêts les plus reculées de l'île pour y étudier les géants. Depuis son arrivée à Antananarivo en 2010, ce chercheur n'a de cesse de sillonner le territoire malgache pour y saisir des images avec sa caméra et son appareil photographique. Sorti en 2015, son premier film intitulé

« Baobabs entre Terre et Mer », a été primé à plusieurs reprises. Fort de ce succès, Cyrille a quitté la recherche afin de se consacrer à la réalisation d'une série de films documentaires sur les baobabs. Parallèlement, il travaille sur des reportages photographiques et des livres sur le sujet. « Je suis installé en famille à Diego-Suarez pour huit mois afin d'être au plus prêt des baobabs du Nord de Madagascar. Il s'agit d'espèces rares et mystérieuses, encore mal connues, qui méritent une attention renforcée. Je profite de ma présence ici pour participer à la vie sociale et culturelle de la ville avec des interventions sur les baobabs à l'alliance française, dans les collèges et lycées et avec cette exposition »

Ouvrages sur l'arbre géant. A part cette exposition photographique qui commence à tourner dans pas mal de galeries et festivals, Cyrille Cornu sortira un carnet de voyage sur le même sujet. C'est un travail réalisé avec l'artiste peintre Griotte. « Nous avons la chance incroyable d'être édités par Elytis, un éditeur vraiment célèbre et très bien distribué ». Le carnet de voyage sortira en septembre. Une partie des photographies de l'exposition sera présente dans le carnet de voyage.

Il s'agit de son second livre en cours d'édition. Le premier était un guide naturaliste sur les baobabs de Madagascar. Ce second ouvrage sera plus accessible à tous avec des textes et de nombreuses illustrations, un carnet de voyage. Il est pratiquement terminé et sortira en librairie en septembre 2020. En parallèle, Cornu prépare actuellement un troisième ouvrage. Le sujet porte sur les baobabs injustement méconnus du nord de Madagascar. Les livres sont indispensables pour transmettre les connaissances. Cyrille Cornu est avant tout un naturaliste c'est-à-dire une personne sensible à la nature, aux espèces qui vivent autour de nous. Depuis toujours, il a ce goût de cette nature, aussi riche qu'elle puisse être. La nature compose un univers fascinant d'une richesse inépuisable. « C'est une bonne école pour comprendre que nous ne sommes pas le centre de l'univers et même bien au contraire. La biodiversité nous invite à connaître nos origines, nos racines, la place que nous devrions occuper dans ce monde », souligne t-il.