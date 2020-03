Madagascar: CSI - Pour une compréhension commune du concept de gouvernance

Un atelier régional sur l'élaboration de la politique nationale de la bonne gouvernance s'est tenu, hier, au Motel Anosy.

Sa conception a été confiée au Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité (CSI). Toujours est-il que Le Plan pour l'Emergence de Madagascar (PEM), décliné en Politique Générale de l'Etat (PGE) a fait sienne la gouvernance en la considérant comme « le pivot de l'Emergence ». La mise en œuvre du Plan pour l'Emergence de Madagascar requiert une reconfiguration de la gouvernance qui vise à doter la société d'un cadre institutionnel d'actions où tous les acteurs et piliers d'intégrité pourront jouer pleinement leur rôle pour atteindre les objectifs collectivement fixés.

Recommandations. L'atelier vise notamment à préciser le concept de gouvernance pour une compréhension commune des acteurs concernés et de la population, obtenir la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes autour de la Politique Nationale de Bonne Gouvernance, disposer d'éléments actualisés et consolidés sur l'état des lieux de la gouvernance publique à Madagascar, et à recueillir des recommandations traduites en termes de propositions d'actions ou de réformes concernant les différentes dimensions de la gouvernance.

Les informations recueillies auprès des participants feront l'objet d'analyses afin d'identifier les défaillances en gouvernance et de permettre d'avancer des recommandations de réformes concrètes. Cette approche participative est adoptée pour garantir un processus transparent et ouvert. Aussi, les différents responsables sont conviés à identifier et analyser les déficits de gouvernance dans leur domaine respectif et à y proposer des réponses appropriées pour que les réformes envisagées puissent effectivement être au service du développement.