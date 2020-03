Madagascar: Education - La ministre Andriamanana en symbiose avec les lycéennes

Ambiance détendue hier au Plaza Ampefiloha où la ministre de l'Education nationale Rijasoa Andriamanana Josoa s'est totalement fondue avec les lycéennes dans un tour de danse. Sept cent cinquante jeunes lycéennes issues d'une vingtaine d'établissements ont été orientées et motivées sous le thème de « femme moderne femme modèle ».

Celle-ci entre dans le cadre de la célébration de la journée des droits des femmes, mais également dans le cadre de l'orientation scolaire et professionnelle. Quatre femmes considérées comme modèles pour ces jeunes lycéennes ont témoigné et ont partagé leurs vécus à travers une « motivation talk ». Parmi elles, Rijasoa Andriamanana Josoa, ministre de l'Education Nationale de l'Enseignement Technique et Professionnel, et des femmes entrepreneures qui ont raconté leurs parcours. « Un tel partage est nécessaire afin de montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent tout simplement œuvrer dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine public que dans le privé », indique la ministre. Comme d'autres filles de son âge, Vanessa Rasoarimalala un élève de 15 ans classe de seconde aspire à réussir dans ses études. « Ce fut un moment de partage surtout pour nous pousser et pour nous inspirer à réussir notre vie », témoigne-t-elle

Brisé les stéréotypes

Choisir le bon chemin. Telle a été le maitre mot évoqué à maintes reprises durant toute l'intervention des quatre femmes invitées. « J'ai évoqué la lutte contre le stéréotype crée par la société, dont la considération de la femme en générale », indique la ministre de l'Education nationale de l'enseignement technique et professionnel. « J'ai clairement indiqué que la société que nous vivons n'est pas adaptée à la femme elle-même.

Ainsi, j'ai insisté sur le fait que la femme doit persévérer afin d'entrer dans divers secteurs et également afin de se démarquer », enchaine-t-elle. Le but étant de les motiver face aux aléas et à la précarité de leur situation dans la société. « Pour moi particulièrement, ce qui m'a particulièrement inspiré, c'est le fait que malgré les différents obstacles durant leurs parcours professionnels, ces derniers n'ont jamais empêché de continuer et de persévérer avec les autres principes », témoigne Antema Raharinjatovo, étudiante en classe de Première au niveau du Lycée Moderne Ampefiloha.