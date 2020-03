Madagascar: Habitat - Les constructions illicites gagnent du terrain

Antananarivo est saturé. 72% des habitations font partie de constructions illicites selon l'Agence française de développement. Anne Durand, architecte-urbaniste suite à une visite de la capitale est sous le choc.

Elle a partagé ses impressions lors des journées d'études « Transformer une ville par et pour les habitants » à l'Institut français de Madagascar Analakely, hier. « J'ai une image d'une ville dont en effet, je pensais qu'il y avait plus de rizière, il restait de rizière. Il faut arrêter l'hémorragie, on est en train de perdre cette ville paysage, cette ville nature. C'est mon premier choc. La question des embouteillages, dite à plusieurs reprises. Il y a un impératif de travailler sur l'assainissement, accès à l'eau potable et la question sur la santé», affirme-t-elle.

Malgré la saturation, la solution n'est pas d'éradiquer ces quartiers précaires mais plutôt d'accompagner les habitants dans l'assainissement et les faire jouir le droit à l'habitat selon elle. Elle continue que la construction d'une ville ne serait pas nécessaire car il faut arrêter de grignoter la terre. Il existe encore tant de chose à inventer dans la capitale et de faire un diagnostic sur les espaces vides. « Il y a certainement des quartiers informels qu'il faut peut-être supprimer et reconstruire autrement pour ces mêmes habitants, revoir la question sur les titres fonciers», enchaine-t-elle.

Agence d'urbanisme

En matière d'assainissement, Hajo Andrianainarivelo, ministre de l'Aménagement du territoire, affirme qu'une station d'épuration d'eau sera mise en place bientôt dans le cadre de la réalisation de la deuxième phase du programme intégré d'assainissement d'Antananarivo (PIAA). « Antananarivo fait partie des villes où la station d'épuration d'eau n'existe pas. Il consiste à assainir les eaux des grands canaux d'Antananarivo », affirme-t-il. Bon nombre de propositions sortiront du partage d'idées et d'expériences avec des experts, des consultants en matière d'urbanisme.

Parmi ces propositions s'affichent la création d'une agence de l'urbanisme d'Antananarivo. Le recrutement des responsables sera entamé bientôt. Plusieurs sujets seront également discutés lors de ces deux journées à savoir la question sur la modernisation de la mobilité urbaine, l'eau et l'assainissement, la mutabilité d'une ville