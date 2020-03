Madagascar: Collaboration MTCM-CRS - Des jeunes entrepreneurs des régions

MTCM et la CRS collaborent pour accompagner les entrepreneurs ruraux. Lazara et Perlette de Morombe, André d'Ifanadiana font partie des candidats de MTCM. Les trois sont des porteurs de projets visant à développer l'économie de leurs régions.

Lazara Fanomezana est originaire de Morombe, un district de la région Atsimo-Andrefana. Il est initiateur du projet « Commercialisation de lait », Ref. 4259. Son activité consiste à collecter du lait et à le revendre. Pour pouvoir assurer sa distribution auprès de ses clients, il emploie cinq personnes. Son équipe et lui-même se déplacent en bicyclette. Lazara participe à Make The Choice Madagascar car il souhaite étendre ses activités en se lançant dans la production de beurre et de yaourt.

Commerce de détail de proximité, l'épicerie répond aux besoins de la population locale car c'est un lieu d'approvisionnement en divers produits. Perlette Hova possède une épicerie et une gargote à Isosa Morombe. Son épicerie se situe dans la campagne à environ 30 km de Morombe. Elle est porteur du projet « Mini gargote Isosa », Ref. 4598. Elle compte effectuer une extension de son épicerie pour commercialiser des produits de première nécessité et plus tard devenir grossiste.

André Manampisoa, candidat de Make The Choice Madagascar représente la ville de Manakara. Il est porteur du projet « Rafitra Ouvrage bois », Ref. 4245. C'est un projet artisanal visant à produire des meubles et à les vendre selon les besoins au niveau du marché local.