Congo-Kinshasa: Construction du Pont-Route-Rail reliant les deux Congo - Une table ronde prévue jeudi 19 mars à Brazzaville

Une table ronde pour le financement des projets d'infrastructures en Afrique Centrale aura lieu jeudi 19 mars 2020, à Brazzaville. Cette annonce a été faite au cours d'un point de presse tenu mardi 10 mars 2020, à Kinshasa, par le Vice-Premier ministre, ministre en charge des ITP, Willy Ngoopos et ses homologues du Plan, Elysée Munembwe, ainsi que du transport Didier Manzinga.

Devant un parterre de journalistes, ces trois membres du Gouvernement Ilunga Ilunkamba ont informé à l'opinion tant nationale qu'internationale de la tenue prochaine de la table ronde des Partenaires sur le financement des projets de construction d'infrastructures de transport en Afrique. A cet effet, une délégation gouvernementale de la RDC va prendre part à ces assises.

A en croire les trois animateurs de ce point de presse, ce plan pose les bases d'un cadre sous régional commun de négociation en vue de la mobilisation des ressources et des financements nécessaires à l'amélioration des infrastructures des transports. Dans ce plan Directeur, quatre projets importants concernant la République Démocratique du Congo (RDC) ont été retenus parmi les 55 projets phares du programme des Investissements pour le Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA).

D'après Mme la Vice-premier ministre, ministre du plan, parmi les quatre projets qui concernent la RDC, il s'agit de la Construction du Pont-Route-Rail sur le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et Kinshasa et du prolongement du chemin de fer de Kinshasa-Ilebo ; de l'aménagement de la route Ouesso-Bangui-Ndjamena et de la navigation sur le fleuve Congo et ses affluents Oubangui et Sangha ; de la construction d'un pont sur la rivière Oubangui, de l'Aménagement des chainons manquants dans les corridors routiers Bangui-Kinshasa-Kampala et Kisangani-Bujumbura et de Facilitation du Transport, du commerce et de Transit le long de deux corridors. Ce projet prendre en compte la Construction du port en Eaux profondes de Banana.

Le coût estimatif

Selon le Ministre du plan, le coût estimatif de la construction du PRR s'élève à 550 millions USD. La BAD, positionnée comme chef de file des bailleurs va intervenir avec un montant de 220 millions dans son guichet privé, le gap sera couvert par le partenaire stratégique retenu à l'issue de la Table ronde du 19 mars 2020. Un détail de taille est que les travaux pour la construction du PRR ne pourraient démarrer qu'en 2023 et la mise en exploitation en 2028. « Cette situation offre à la RDC la possibilité de mettre progressivement en œuvre les autres projets d'infrastructures associées, identifiés comme préalables à l'exécution du PRR », a précisé la Ministre Munembwe. A en croire Willy Ngoopos, Vpm Ministre des ITP, la construction du PRR va intervenir après celle du port en Eaux profondes de Banana dont les travaux sont annoncés avant 2023.

Par ailleurs, la Ministre du plan a laissé entendre que le port en eaux profondes de Banana fait partie des projets prioritaires de la RDC et que la réalisation de cet ouvrage et les autres infrastructures associées est une priorité pour la RDC. « Le processus de construction du Port en Eaux profondes de Banana a connu des avancées. Il s'agit de la signature à la date du 23 mars 2018, d'une convention de collaboration relative à la mise en concession du Port en eaux profondes de Banana ; le pacte d'actionnaires pour la création, l'organisation et le fonctionnement de la société concessionnaire chargée dudit projet », renseigne-t-elle.

D'emblée, il sied de signaler que la construction du Pont-Route-Rail sur le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et Kinshasa et PCFK-Ilebo, l'accord interétatique a été signée depuis le 11 novembre 2019, à Johannesburg. Cet accord devrait être ratifié par les parlements de deux pays et pourra ainsi servir de cadre opérationnel pour le recours à l'Appel d'Offre international en vue d'identifier le partenaire stratégique en vue de structurer et de clôturer le financement pour démarrer les travaux.