Congo-Kinshasa: Mandataires FCC-CACH - Compétence et intégrité SVP !

La bonne gouvernance attendue des entreprises publiques passe par le choix des mandataires compétents et intègres. A l'instar d'autres pays, le gouvernement congolais devra mettre en place dans les entreprises publiques les conditions de succès nécessaires pour les aider à atteindre leurs performances, en commençant, par la désignation des cadres formés, compétents et intègres.

Du temps de la colonisation, les entreprises publiques ou sociétés à charte avaient grandement contribué au budget de la colonie et à la construction des infrastructures dans l'espace Congo-belge. Depuis six décennies, du fait de la mauvaise gouvernance, les entreprises publiques sont devenues après l'indépendance des pesanteurs socio-économiques incapables de répondre aux attentes des Congolais. Gangrénées par la mauvaise gestion, elles sont aujourd'hui incapables de produire la richesse attendue et sont toutes littéralement en faillite.

Absence de volonté politique et incompétence des mandataires : cause de la mal gouvernance

L'absence de volonté politique des gouvernements successifs caractérisée par l'impunité face aux détournements des fonds des entreprises, le clientélisme, le militantisme et le copinage sont à la base de la mauvaise gouvernance existante de nos jours.

La gestion de nos entreprises publiques se caractérise par un outil de production obsolète, une mauvaise qualité de services, une productivité nulle, un assèchement de la trésorerie avec des ponctions de fonds injustifiées, des salaires non payés depuis des mois, voire des années et une vision inexistante de l'avenir de l'entreprise de la part du gouvernement et des gestionnaires.

L'opacité managériale avec l'inexistence des rapports de gestion vient clôturer la liste caractéristique des attributs de la mauvaise gouvernance de nos entreprises publiques.

Une cure de cheval de la part du gouvernement s'impose et passe en premier lieu par la nomination des cadres de valeur, formés en management, compétents et intègres.

Pourparlers CACH-FCC : Evitons les erreurs du passé- Favorisons la compétence

Les informations en notre possession sur les futurs présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints, retenus lors des pourparlers en cours entre le CACH et le FCC sur le partage des entreprises publiques laissent les Congolais dubitatifs quant à une réelle volonté de changement, d'autant plus que les procédures de désignation de futurs cadres restent un copier-coller des pratiques anciennes que nous décrions.

Le cadre et la quintessence des discussions dessinent, à bien des égards, un remake ou la répétition des mêmes pratiques éhontées qui ont engendré la banqueroute généralisée de nos entreprises et obscurci la vie de toute une Nation depuis six décennies. La faiblesse d'une telle démarche est d'établir la liste de potentiels mandataires seulement en recourant aux gens qui sont proches de ces deux regroupements politiques, nonobstant leur niveau de compétence, parfois et souvent sujet à caution.

Sommes-nous en train de reproduire les mêmes erreurs du passé ? Voulons-nous à la fois une chose, le peuple d'abord, et son contraire, les proches d'abord ? Si tel est le cas, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge.

Le clientélisme et le militantisme n'ont pas donné jusqu'à ce jour des résultats probants du fait de leur principale faiblesse : primauté de l'appartenance sur la compétence.

Félix Tshisekedi ne doit pas échouer : Ses choix actuels conditionnent son succès

Le Président Félix Tshisekedi est aujourd'hui considéré, à bien des égards, comme le dépositaire de l'espoir de tout un peuple, longtemps meurtri, pour éradiquer ce système de prédation et de mal gouvernance.

Le Congo et les Congolais, voire les partenaires du Congo comme les Etats-Unis et le FMI (Fonds Monétaire International), attendent voir l'administration Tshisekedi faire de bons choix et faire les choses de la bonne façon «Doing the thing and Doing things right». Le FMI avec lequel la RDC est en négociation, a par la bouche de sa Directrice générale rappelé l'urgence pour la RDC de ramener le pays dans la bonne gouvernance.

Sa Directrice générale Kristalina Giorgieva vient de le dire au Chef de l'Etat lors de leur dernière rencontre du 02 mars 2020 à Washington.

Dans son tweet, la DG du FMI dit : j'ai eu un excellent échange avec le Président de DRC Félix Tshisekedi. Nous avons discuté de l'importance pour le gouvernement de prendre des mesures audacieuses pour augmenter les recettes, améliorer la gouvernance et protéger les dépenses sociales, tout en limitant les dépenses aux ressources disponibles ». Il va s'en dire que le monde entier ne veut pas avoir le Congo rater ce tournant avec l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir et vit dans l'attente du changement dans la façon de gérer dans tous les domaines et aussi au sein de nos entreprises publiques. L'échec de Félix Tshisekedi serait impardonnable. Les attentes sont nombreuses et élevées et leur succès dépend des choix à opérer.

Mon livre sur la Bonne gouvernance des entreprises publiques en RDC

Dans mon livre intitulé « Entreprises Publiques en RDC, nécessité de la mise en place d'un cadre de bonne gouvernance axée sur la responsabilisation et la performance », j'ai souligné le fait que le mal des entreprises congolaises est connu de tous, c'est LA MAUVAISE GOUVERNANCE. La thérapeutique pour sortir de ce bourbier est de faire un choix adéquat des mandataires, lesquels devront répondre aux critères de sélection rigoureux suivant :

Expérience professionnelle confirmée en management : Le gestionnaire de demain devra justifier d'au moins dix années d'expérience dont au moins cinq à un poste de commandement.

Détenir un diplôme universitaire dans un domaine pertinent : une licence ou un baccalauréat du type nord-américain en management serait un minimum. Un DESS (Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées), DEA (Diplôme d'Etudes Approfondies), un Master, MBA (Master of Business Administration) serait est un atout.

Bonnes références et intégrité : Le gestionnaire de demain devra faire montre de bonnes références dans sa gestion antérieure et dont l'intégrité ne souffre d'aucun soupçon. N'avoir pas été mêlé dans une mauvaise gestion par le passé.

Stratège : Le cadre de demain devrait être un stratège axé sur la performance, motivé, avoir une vision et la capacité d'identifier les enjeux opérationnels et stratégiques de l'entreprise.

Le FCC doit laisser plus de marge de manœuvre à Tshisekedi dans le choix de mandataires et la gouvernance

Ayant analysé les enjeux et les défis des entreprises publiques dans notre pays, je voudrais souligner que seul le sérieux dans le choix des mandataires sortira nos entreprises de leur sous-gouvernance. Ma recommandation est de voir le critère de compétence primer dans le choix de futurs mandataires publics sur toute autre considération politique. L'ancienne équipe FCC ayant échoué à nous donner des entreprises performantes devrait adopter un profil bas aujourd'hui et laisser l'administration Tshisekedi apporter un autre mode de gouvernance aux institutions nationales.

Jacques Kabeya Ilunga Tenda,

DESS, MBA Expert en management stratégique des organisations,

Diplôme en Gestion d'entreprise Université d'Ottawa

Doctorant en Business Administration