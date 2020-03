Congo-Kinshasa: Goma - Gilbert Dego appelle les jeunes à participer à la gestion des affaires publiques

La commission diocésaine justice et paix du diocèse de Goma a organisé une conférence débat le 7 mars 2020, à l'intention d'une centaine de jeunes venus de différents horizons, en partenariat avec le parlement des jeunes du Nord-Kivu et l'espace jeunes non violents.

L'objectif était de réfléchir sur les rôles des jeunes dans la promotion de la démocratie participative, mais également pour que l'engagement citoyen responsable des jeunes soient fait afin de les sensibiliser à bien jouir de leurs droits, dans le strict respect de la Constitution et des lois en RDC.

Pour Gilbert Dego, animateur à la commission diocésaine justice et paix au diocèse de Goma, les jeunes constituent une couche sociale importante du pays contrairement à ce que l'on pense très souvent de la jeunesse. "Nous croyons déjà que la jeunesse est le présent et en même temps l'avenir d'une nation, c'est-à-dire, dans le processus de démocratisation de notre pays, dans le contrôle citoyen, l'engagement citoyen, les jeunes sont incontournables. Il faut qu'ils arrivent à s'engager pleinement au lieu d'être spectateurs de l'action politique, de l'action des gouvernants. C'est tellement important qu'ils participent à la conduite des affaires publiques", a-t-il fait savoir.

Il est donc impératif, selon lui, que les jeunes arrivent à promouvoir ce que l'on appelle le « vrai leadership », en assurant la gestion des affaires publiques car, ils ont le potentiel à exploiter et qui doit être bénéfique pour les générations futures.

Pour lui, en effet, la RDC est l'un des pays d'Afrique ayant un grand nombre de jeunes. Ce qui est une richesse très importante. Raison pour laquelle, le gouvernement et les différents partenaires doivent voir ensemble comment investir dans cette couche si importante pour le développement du pays. Le plus bel investissement, dit-on, est celui qui est réalisé dans l'être humain.

Les jeunes sont des potentiels candidats car, possédant plus d'énergie que les autres couches de la population. Ils sont des acteurs valables et doivent agir le plus vite possible en participant à la gestion des affaires publiques, souligne Gilbert Dego.

Il n'y a pas de conflit générationnel

Selon l'animateur à la commission diocésaine justice et paix, certaines personnes pensent que dans la gestion des affaires publiques en RDC, un conflit latent s'observe entre les jeunes et les vieux. Ce qu'il conteste catégoriquement car, "notre pays a besoin de la jeunesse dans plusieurs entreprises pour apporter un plus dans le sens où les vieux sont en perdition de leurs forces et la meilleure façon pour les jeunes de participer, c'est d'être attentifs à la manière dont les actions de gouvernance sont prises. Ils doivent être, par exemple, informés des programmes des gouvernants et lorsque la décentralisation sera effective, être au courant des programmes de développement de la ville, de la commune pour qu'ils arrivent à suivre exactement ce que les gouvernants sont en train de faire, étant donné que ces derniers travaillent pour le bien de la population".

Il pense, par ailleurs, que la conférence de ce jour a aidé à éveiller la conscience participative des jeunes dans la participation de la gouvernance de leur pays, des entités territoriales décentralisées et celles qui ne le sont pas encore et qui le seront dans les jours qui viennent.

"C'est le moment que ceux qui ont été outillés par la matière du jour d'avoir une pensée positive pour le pays en se basant des affaires publiques et appelant les autres à cultiver le vrai patriotisme car, celui qui aime son pays s'intéresse à tout ce qui s'y passe", a-t-il martelé.

A lui d'ajouter que c'était une occasion de préparer ces jeunes à s'engager dans une citoyenneté responsable, tout en réclamant leurs droits dans la non-violence, mais aussi pacifiquement ce qui doit être une très grande culture que ces jeunes doivent s'approprier.