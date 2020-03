Congo-Kinshasa: JIF - Come-back sur le séjour de Denise Nyakeru Tshisekedi dans l'espace Grand Kasaï

Pendant que la cérémonie officielle a été célébrée à Kinshasa au Stade de martyrs, Denise Nyakeru a voulu communier avec la population du Kasaï, Lomami, Sankuru réunie. Pour ce faire, la Première Dame de la République avait choisi l'espace Grand Kasaï pour célébrer la journée internationale des droits des femmes placée sous le thème international : «Je suis de la génération égalité : levez-vous pour les droits des femmes».

Arrivée à Mbuji-Mayi samedi 7 mars 2020, accompagnée de Maman Marthe Kasalu, mère biologique du Président de la République et épouse de Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le séjour de l'épouse du Chef de l'Etat s'était achevé lundi 9 mars 2020.

Au terrain de Nkena Kuna, Denise Nyakeru a expliqué à la population le pourquoi de sa visite au Kasaï avant de rendre un vibrant hommage à celui dont le combat a conduit à la démocratie. C'était un moment aussi émouvant pour tous les membres de la famille qui composaient la délégation. Après ce moment émotif, la présidente de la FDNT s'est rendue à la zone de santé de Kabeya Kamuanga où, avec l'appui du Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et un financement de la coopération japonaise, a doté le centre de 4 tonnes de médicaments et équipements. A cet effet, un lot essentiellement composé de kits d'urgence de santé de la reproduction pour cette zone qui, au-delà d'être la deuxième en termes d'accouchements dans la communauté, assure une prise en charge holistique des victimes des violences sexuelles dans cette partie du pays. Dans cette ligne droite, elle a assisté les accouchées ayant des difficultés financières. Et ce, avant de rejoindre la ville de Mbuji-Mayi dans la soirée.

Lancement de la caravane "Génération égalité"

Dimanche 8 mars 2020, l'épouse de Félix Antoine Tshisekedi avait procédé au lancement de la caravane " Génération égalité" de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, sur la place Bonzola située dans la commune de Kanshi à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï Oriental. A l'en croire, cette initiative vise la prise de conscience par les femmes, de leurs droits fondamentaux et de leur défense. Pour cette nouvelle initiative, précise-elle, elle tournera autour de 4 thématiques à savoir, la justice ; le travail ; l'éducation et la santé. A entendre parler la Première dame, ce projet ne va pas s'arrêter seulement à Mbuji-Mayi ; il va plutôt s'étendre dans d'autres provinces, à savoir : Kongo Central (Matadi), Haut-Katanga (Lubumbashi), Nord Kivu (Goma) et ainsi de suite. Ce projet vient s'ajouter à un autre qui venait d'être lancé. Il s'agit du prix d'excellence scolaire dénommé "EXCELLENTIA", un programme de la fondation qui s'appuie sur l'un des quatre piliers de la vision "Plus Fortes". En présence du gouverneur de province, Jean Maweja Muteba, la coupure du ruban symbolique a scellé le lancement effectif de la caravane génération égalité à Mbuji-Mayi. La clôture de la caravane se fera le 31 mars à Kinshasa.

Défilé à Mbuji-Mayi

Comme dans presque toutes les grandes villes du pays, Mbuji- Mayi a également eu son défilé du 8 mars. Une procession qui a lancé la cérémonie du mois de la femme dans la province du Kasaï-Oriental en présence de la Distinguée Première Dame, des autorités des provinces du Kasaï Oriental, de la Lomami et du Sankuru, ainsi que de l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique.

En prenant langue devant une foule nombreuse venue assister à cette cérémonie, Denise Nyakeru a rappelé que c'est depuis le début du 20ième siècle que les femmes se battent pour réclamer le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes et que près d'un siècle après, ce combat mondial reste d'actualité dans plusieurs coins du globe. La première dame a aussi, lors de son discours, rappelé que loin d'être une journée festive, le 08 mars est une occasion de sensibilisation contre les inégalités des genres, une promotion de la parité homme-femme et, une opportunité additionnelle de dénoncer les violences faites à la femme. La cérémonie s'est clôturée par un défilé des femmes de la province regroupées par structure.