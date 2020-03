Afrique: [Coronavirus au Cameroun] CHAN 2020 - La CAF prend des mesures préventives

Le Championnat d'Afrique des Nations prévu au Cameroun à partir de 4 avril 2020 est menacé à la suite de deux cas de Coronavirus enregistrés par le pays hôte. Pour ce faire, la Confédération africaine de Football (CAF) a donné sa position dans un communiqué rendu public dimanche 08 mars 2020.

Pour cette instance sportive africaine, le pays de Samuel Eto'o a confirmé deux cas de Coronavirus sur son territoire. Il s'agit d'un français de 58 ans qui a aussitôt été mis en isolement, et d'une femme avec qui ce dernier a été en contact. Cette nouvelle inquiète la CAF, à trois semaines du coup d'envoi du CHAN. L'instance dirigeante du football africain, dans un communiqué publié vendredi, a rassuré les amoureux du ballon rond d'être au contrôle de la situation. « La CAF a mandaté la commission médicale pour suivre l'évolution de cette maladie et mettre en place des mesures pour protéger la santé des joueurs et de tous les acteurs du jeu. Une équipe a été mise en place, sous l'autorité du Président de la CAF, composée des experts de divers domaines notamment, médicaux, qui sont essentiellement responsables de la santé des joueurs et des membres de la famille du football africain », précise la CAF.

Par contre, la fédération se dit « extrêmement inquiète » et indique rester vigilant en ce qui concerne « les futurs matchs et tournois tels que la Ligue des Champions de la CAF, la Coupe de la Confédération CAF et le tournoi final du Championnat d'Afrique des Nations Total (CHAN) prévu au Cameroun du 4 au 25 avril 2020. »

Il faut noter que la CAF n'exclut pas l'hypothèse d'un report d'une compétition en cas de force majeure. « L'équipe est en contact avec les pays organisant ces matches et rend compte en temps utile des mises à jour au Comité exécutif. Si la situation l'exige et en accord avec les pays concernés, des matches à huis clos, des reports voire des annulations sont envisagés. Dans l'intervalle, un avis aux acteurs du jeu est en cours de promulgation conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) », rassure la CAF.

Pour conclure, le communiqué précise qu'à ce jour, « seuls huit (8) grands pays africains du football ont signalé des cas du Coronavirus : Afrique du Sud, Egypte, Algérie, Tunisie, Maroc, Nigéria, Sénégal et le Cameroun»