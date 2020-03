Madagascar: Journée internationale de la femme - Les parcours des femmes de l'éducation présentés aux lycéennes

Le ministère de l'Education nationale, de l'enseignement technique et professionnel a décidé de célébrer la journée internationale de la femme auprès des lycéennes.

C'est ainsi qu'une cérémonie a été programmée hier au Plaza Ampefiloha. Au programme de cet événement initié par la direction de la formation de masse du MENETP, chaque "grande" femme œuvrant dans le secteur de l'éducation a présenté son parcours devant 750 lycéennes issues de divers établissements.

La première à s'être prêtée à ce jeu est bien évidemment la ministre de l'Education nationale, Iarintsambatra Rijasoa ANDRIAMANANA JOSOA ; suivie par Faneva RAHARIMANANTSOA qui n'est autre que la coordinatrice du programme « Go Teach ». Ensuite, ce sont Edwine Bakoly RAVALISOA (directrice de l'IFPROG) et Carole RAKOTONDRAINIBE (mentor business du groupe Axian) qui se sont, à leur tour, présentées devant ces enfants. Le but de cette présentation de parcours est d'inspirer ces jeunes lycéennes pour qu'elles aussi, choisissent le bon chemin dans leur future vie professionnelle.

Mais il n'y a pas eu que la présentation des parcours de ces femmes pendant cette journée. Chaque intervenante a également pu échanger et même débattre avec les élèves sur différents sujets qui concernent les femmes et leurs droits. Puis, à part cela, une conférence sur le développement personnel et diverses animations ont ponctué cette célébration de la journée internationale de la femme centrée sur le thème « Femme moderne, Femme modèle ». Une manière assez particulière pour célébrer la date du 08 mars, mais un événement qui a mérité le détour pour les jeunes lycéennes entendues dans l'assistance.