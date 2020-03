Madagascar: Attaque à main armée à Ilanivato - Un opérateur de cash point abattu, deux enfants blessés par balles

Des coups de feu ont semé la panique hier matin vers 7 heures 40 à Ilanivato. Cela s'est produit juste au moment où des habitants du quartier étaient sur le point de reprendre leur occupation quotidienne.

Surpris, les locataires des maisons près de l'origine de ces coups de feu se rendaient tout de suite sur les lieux. C'était à ce moment là qu'ils se sont rendus compte que ces coups de feu venaient d'une attaque à main armée à Apangabe Anjanakinifolo, une agglomération située près de l'Eglise Fjkm et l'école des sœurs dans le fokontany d'Ilanivato. La victime était un père de famille, opérateur de cash point à Isotry, et résidant dans la localité. Selon l'information, cet homme était en route pour rejoindre son travail. Mais, comme d'habitude, il devait passer à cet endroit pour déposer sa fille à l'école. Il était alors avec sa fille quand trois bandits à visage découvert s'en sont pris à lui. Les malfrats ont tiré et ont blessé le père de famille, sa fille, et une autre élève. Celle-ci serait une amie de la première.

Après les coups, les assaillants ont pris la fuite avec une moto après avoir pris de force la sacoche de la victime. C'était à ce moment là que des passants sont venus à la rescousse des victimes qui ont été emmenées d'urgence à l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) à Ampefiloha. Malheureusement, le père de famille a succombé dès son arrivée sur place. Un projectile a traversé son bras avant de pénétrer dans sa poitrine. Quant aux deux gamines, l'une a reçu une balle au niveau de son visage, et l'autre au pied. Selon toujours l'information, des policiers du Poste de police d'Ilanivato, se sont rendus sur les lieux de l'attaque dès qu'ils ont entendu les coups de feu. Des éléments de la brigade criminelle et de l'unité d'intervention de Tsaralalàna s'y sont également débarqués. Mais, ils n'ont plus à faire que de constater les faits pour ouvrir leur enquête, laquelle a révélé que la victime a perdu huit millions d'Ariary dans ce braquage.

Acte prémédité ? Ce qui est arrivé à cet opérateur de cash point laisse penser que cette attaque serait un acte bien préparé. Les malfaiteurs étaient déjà renseignés sur l'emploi du temps de leur cible. Cette dernière qui détenait selon l'information, quelques kiosques à Isotry. Quoiqu'il en soit, la série de braquages de cash point ces derniers temps devrait éveiller l'attention des autorités compétentes. Lundi dernier, le Premier Ministre Ntsay Christian a donné une recommandation aux forces de l'ordre de trouver une stratégie efficace pour couper court à cet acte de grand banditisme quand il a ouvert officiellement la réunion des hauts responsables de la gendarmerie à Fort- Duchesne.