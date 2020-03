Madagascar: CHRD Moramanga et SMIMO - Remise de deux ambulances équipées et de consommables médicaux par Ambatovy

Les deux ambulances remises par Ambatovy à deux établissements sanitaires de Moramanga.

Dorénavant, les urgences sanitaires pourront être mieux prises en charge dans deux établissements sanitaires de Moramanga, à savoir le Centre Hospitalier de Référence du District (CHRD) de Moramanga et le Service Médical Interentreprises de Moramanga (SMIMO). Ces établissements viennent de bénéficier de deux ambulances équipées et de consommables médicaux d'une valeur totale de 150.000 dollars, soit environ 550 millions d'ariary, remis par la compagnie minière Ambatovy. Une initiative à objectif social qui permettra de renforcer la capacité opérationnelle d'intervention de ces établissements sanitaires face aux urgences. Chacune des deux ambulances est ainsi équipée de matériels médicaux requis pour les évacuations sanitaires d'urgence.

Santé-sécurité. «Chez Ambatovy, santé et sécurité sont des priorités fondamentales, non seulement pour l'ensemble de nos employés, mais aussi dans nos contributions au développement des communautés. La santé au profit du plus grand nombre et selon les besoins est prioritaire dans notre stratégie de développement communautaire et, autant que faire se peut, nous contribuons à impulser et favoriser le développement de la santé publique et communautaire dans nos zones d'intervention. Dans ce cadre, Ambatovy appuie notamment le renforcement de capacité opérationnelle en matière d'intervention aux urgences sanitaires», a déclaré le vice-président en charge du développement durable d'Ambatovy, Philippe Beaulne, lors de la cérémonie de remise officielle des ambulances à Moramanga, le 6 mars 2020.

FIS. La donation fait alors suite à d'autres initiatives prises par la compagnie pour soutenir le CHRD de Moramanga, entre autres, la construction d'incinérateur hospitalier, l'octroi de lits d'hôpital et la construction d'une portion de route en bitume pour améliorer l'accès à l'hôpital. Cette démarche entre dans le cadre du Fonds d'Investissement Social (FIS) de 25 millions de dollars mis en place en 2012 par Ambatovy pour financer des projets sociaux et d'infrastructures dans les deux régions d'implantation de la compagnie, à savoir Alaotra Mangoro et Atsinanana. Rappelons que le FIS comprend 17 projets, en grande partie, fruit de la concertation entre les régions, le gouvernement, et Ambatovy. La majorité de ces projets a été réalisée ces dernières années.