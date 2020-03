Ile Maurice: Insérer les plus vulnérables sur le marché du travail

communiqué de presse

GIS - 11 mars, 2020 : La National Empowerment Foundation (NEF) a organisé hier à son siège à Port Louis une cérémonie de remise de certificats et de boîtes à outils à neuf bénéficiaires de ses régimes d'aides qui ont suivi un programme de formation de six mois dans le domaine de l'électricité.

La formation, qui vise à rehausser les compétences des personnes les plus vulnérables et à faciliter leur insertion au sein du monde professionnel, était dispensée par les experts de la Mauritius Institute of Training and Development avec le soutien du ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale. L'objectif est de permettre aux bénéficiaires de trouver un emploi qui leur permet de vivre décemment.

Présente à cette occasion, la ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, Mme Fazila Jeewa-Daureeawoo, a salué l'initiative de la NEF qui vise à assurer la participation des groupes vulnérables dans l'activité socio-économique du pays. Elle a rappelé la politique du gouvernement qui croit que garantir l'emploi par une formation professionnelle est un élément clé de la réduction de la pauvreté et de l'amélioration de la qualité de vie des familles.

La ministre a aussi parlé des autres mesures mises en œuvre par le gouvernement à l'intention des familles les plus vulnérables notamment l'augmentation de la pension des personnes âgées et des handicapées de même que l'introduction du salaire minimum et de l'impôt négatif sur le revenu. Félicitant les bénéficiaires pour leur détermination et leur travail acharné, elle a lancé un appel pour que chacun se montre plus responsable pour réaliser une stabilité et une indépendance financières. Elle a également remercié le secteur privé pour leur vif intérêt porté à cette initiative de la NEF, et ajouté que certains participants ont déjà été recrutés par la société Rey & Lenferna Ltd.